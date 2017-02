Fußball 0:3  Borussia Dortmund lässt Freiburg keine Chance

Der SC Freiburg hat in der Fußball-Bundesliga 0:3 (0:1) gegen Borussia Dortmund verloren. Die Tore für die überlegenen Borussen schossen Sokratis (12.) und Pierre-Emerick Aubameyang (55./70.). Für die Breisgauer war es die zwölfte Niederlage gegen den BVB in Serie.

Nicht einen einzigen Punkt hatte der SC Freiburg in letzten elf Bundesligaspielen gegen Borussia Dortmund geholt. Nicht einen! Entsprechend wollten die Breisgauer das dreckige Dutzend keinesfalls komplett machen, zumal die aktuelle Formkurve durchaus hoffen ließ. Immerhin verbuchten die Spieler von Christian Streich in den vergangenen neun Spielen nur einen Punkt weniger (15) als der Revierclub. Zudem hatte der BVB zuletzt nur eines seiner sechs Auswärtsspiele gewonnen.

Freiburgs Trainer hatte vor der Partie vor allem die BVB-Offensive beschäftigt, zu Beginn setzte er aber auf das bewährte System in der Defensive, neben Caglar Söyüncü sollte Marc Torrejon die Borussen-Angreifer stoppen. Es sollte allerdings nur 23 Minuten dauern, ehe Christian Streich umstellte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten Marco Reus, Pierre-Emerick Aubameyang, Raphael Guerreiro und Ousmane Dembele die Breisgauer mehrfach schwindelig gespielt. Es war jedoch nicht nur die Qualität der Dortmunder, die Freiburg zu Statisten machte, vielmehr vertändelten die Gastgeber oftmals leichtfertig den Ball im Spielaufbau. Torwart Alexander Schwolow ließ sich bereits nach zwei Minuten den Ball von Reus abnehmen, bügelte seinen Fehler dann aber wieder aus.

Dann die zwölfte Minute, nach einem Freistoß von Guerreiro war Sokratis zur Stelle und setzte den Ball per Kopf in die Maschen – 0:1. Der BVB drängte weiter, Christian Streich stellte um. Für Onur Bulut kam Marc-Oliver Kempf, mit fünf Verteidigern sollten ab Minute 23 die Gäste nun abgefangen werden. Es dauerte aber noch einige Minuten, ehe die Umstellung Wirkung zeigte. Bis dahin vergaben Aubameyang & Co. weitere Chancen, allein in der 30. Minute boten sich den Borussen drei beste Gelegenheiten. Freiburg bemühte sich, zeigte einige gute Angriffe, zum Abschluss kamen die Schwarzwälder aber kaum.

Dortmund ging so lediglich mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit, die den Breisgauern in Halbzeit zwei noch alle Möglichkeiten ließ. Die Hoffnung währte allerdings nur zehn Minuten, dann setzte sich der starke Reus auf der linken Seite durch und legte den Ball vor das Tor, wo der freistehende Aubameyang das Spielgerät nur noch über die Linie zum 2:0 setzen musste. Die Torflaute des Gabuners war damit auch beendet. Freiburg setzte noch einmal nach, der Kopfball von Nils Petersen stellte BVB-Keeper Roman Bürki wenig später aber vor keine großen Probleme. Der eingewechselte Florian Niederlechner hatte dann die bis dahin beste Chance, doch Bürki parierte erneut (64.). Dortmund ließ es nun etwas ruhiger angehen, sorgte in der 70. Minute aber für die Entscheidung. Diesmal legte Erik Durm den Ball im Strafraum quer, wieder war Aubameyang der Nutznießer. Das dreckige Dutzend an Niederlagen gegen den BVB war mit dem 3:0 sicher.