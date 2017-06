Fußball Grüninger Frauen im Pokalfinale chancenlos

Hegauer FV gewinnt Endspiel um den südbadischen Verbandspokal mit 11:0

Frauenfußball, südbadischer Vereinspokal, Finale: Hegauer FV – FC Grüningen 11:0 (5:0) Der große Traum vom südbadischen Pokalsieg erfüllte sich für die Grüninger Frauen nicht. Im Finale in Hausen im Wiesental war das Team von Trainer Mathias Limberger chancenlos. Mit 0:11 musste sich der Landesligist dem hohen Favoriten Hegauer FV geschlagen geben. Für den Regionalligisten war es bereits der zehnte Triumph im Südbadischen Verbandspokal.

Mathias Limberger meinte nach der hohen Final-Niederlage: „Wir sind dennoch nicht enttäuscht und stolz darauf, dass wir überhaupt dieses Finale erreicht haben. Die zwei frühen Gegentore zu Beginn nach strittigen Situationen waren bereits vorentscheidend. Man hat aber deutlich gesehen, dass der Hegauer FV drei Ligen höher spielt als wir.“

Das Finale vor der bescheidenen Kulisse von nur knapp 250 Zuschauern, darunter 100 mitgereiste Fans aus Grüningen, war von Beginn an eine klare Sache. In der 10. Minute musste Grüningen den ersten Rückschlag hinnehmen. Die Hegauerin Jana Kaiser setzte einen Freistoß an die Latte. Lea Scharf schaltete am schnellsten und traf zum 1:0. HFV-Spielführerin Luisa Radice traf nach 25 Minuten zum 2:0 und Lea Scharf auf 3:0. Grüningen versuchte selbst Offensivaktionen zu setzen. Doch die spielerisch überlegenen Hegauerinnen ließen kaum etwas zu. In der 39. Minute erhöhte der Favorit durch Kaiser auf 4:0 und legte noch vor der Pause durch Tabea Griß das 5:0 nach.

Auch nach dem Wechsel war der Regionalligist dominierend. Es dauerte allerdings bis zu 66. Minute, ehe Grüningens Torfrau Sabrina Trenkle zum sechsten Mal hinter sich greifen musste. Scharf traf zum 6:0. Bereits eine Minute später erhöhte Griß auf 7:0.

Die Hegauerinnen spielten nun wie im Rausch. Grüningen gab nie auf, hatte der individuellen Klasse allerdings nichts entgegenzusetzen. Mit vier weitreren Treffern zwischen der 69. und 80. Minute sorgte der Hegauer FV für einen zweistelligen Sieg. Tore: 1:0 (10.) Scharf, 2:0 (25.) Radice, 3:0 (31.) Scharf, 4:0 (39.) Kaiser, 5:0 (40.) Griß, 6:0 (66.) Scharf, 7:0 (67.) Griß, 8:0 (69.) Radice, 9:0 (73.) Radice, 10.0 (78.) Castiglione, 11:0 (80.) Radice. Zuschauer: 250.

FC Grüningen: Trenkle, Erndle (74. Bank), Köpfler, Bossick (79. Bippus), Anders (46. Knecht), Kirch, Sieger, F. Limberger, Kuck, Stietz (67. I. Limberger), Gnielinski