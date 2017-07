Regionalsport Schwarzwald Zweiter Versuch in Obereschach

Qualifikationsspiel für Hauptrunde im Verbandspokal. Landesliga-Aufsteiger SV Obereschach erwartet Verbandsligist FC Neustadt

Fußball, südbadischer Pokal, Qualifikation: SV Obereschach – FC Neustadt (Mittwoch, 18.30 Uhr). (kat) Nur 13 Minuten standen sich am vergangenen Freitagabend der SV Obereschach und der FC Neustadt in der Qualifikationsrunde zum südbadischen Pokal gegenüber. Dann beendete ein schweres Gewitter die Partie. Am heutigen Mittwoch folgt der zweite Versuch, die Partie über die Bühne zu bringen. Es ist zugleich das letzte Qualifikationsspiel im Verbandspokal. Auf den Sieger wartet bereits am Samstag das Hauptrunden-Spiel beim FC Überlingen.

Für Obereschachs Trainer Mario Bibic hat sich die Personalsituation gegenüber der abgebrochenen Partie etwas verändert. Nicolas Schreiner und Jan Sakschewski sind im Urlaub, Wolfgang Foot und Tom Duffner stehen jedoch wieder zur Verfügung. Janik Lees fehlt verletzungsbedingt. Bibic hofft, „dass wir den großen Favoriten FC Neustadt ärgern und so lange wie möglich Paroli bieten können“. Dabei setzte er auf eine kompakte Defensive, die den Hochschwarzwäldern das Leben schwer machen soll.

Zumindest was das personelle Angebot betrifft, kam Neustadts Trainer Benjamin Gallmann der Spielabbruch nicht ungelegen. Mit Arne Mundinger, Tobias Gutscher, Ranil Weerakoddy, Ralf Schubnell und Dominic D’Antino kehren fünf Spieler zurück. Fehlen wird lediglich Kapitän Fabian Papa.

Gallmann warnt vor dem Landesliga-Neuling: „Wenn wir nicht 100 Prozent geben und Leidenschaft zeigen, gibt es ein böses Erwachen. Schon die 13 Minuten am vergangenen Freitag haben uns gezeigt, dass Obereschach eine gute Mannschaft hat“. Der Trainer betont aber auch, „dass wir als Verbandsligist die Favoritenrolle annehmen“.

In einem Punkt sind sich beide Trainer bereits im Vorfeld der Pokalpartie einig. „Wir hoffen, dass diesesmal das Wetter mitspielt“, sagen Bibic und Gallmann unisono.