Zweiter Titel für Weinstein

Bahnradsport: (daz) Der Unterbaldinger Domenic Weinstein vom rad-net ROSE Team hat am Freitagabend seinen zweiten deutschen Meistertitel in der Einerverfolgung über 4000 Meter gewonnen. In Frankfurt an der Oder besiegte Olympiateilnehmer Weinstein seinen Teamkameraden Kersten Thiele in einer Zeit von 4:13,453 Minuten. Bereits am Donnerstag hatte das rad-net ROSE Team seinen deutschen Meistertitel in der Mannschaftsverfolgung erfolgreich verteidigt. Am Freitagvormittag hatte Weinstein für einen Paukenschlag gesorgt, als er einen neuen deutschen Rekord in der Einerverfolgung über 4000 Meter aufstellte. Weinstein legte die Distanz in der Qualifikation in 4:14,080 Minuten zurück und verbesserte damit seine eigene Bestmarke von 4:16,206 Minuten um über zwei Sekunden. Am Abend legte Dominic Weinstein nochmals nach und pulverisierte den Rekord vom Vormittag.