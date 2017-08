Regionalsport Schwarzwald Zweiter Sieg der SG Vöhrenbach

Zweiter Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 1. VfB Villingen geht erneut leer aus

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – SG Buchenberg/Neuhausen 5:2 (2:1). In einer spektakulären Partie brachte Fatih Avci die DJK in Hälfte eins zweimal in Führung. Marcel Bradula glich dazwischen für die Gäste aus. Nach dem 2:2 kurz nach Wiederbeginn durch Daniel Jäckle begann der Sturmlauf der Hausherren, die durch Dominik Kuntz und einen Doppelpack von Patrick Haas am Ende verdient gewannen. Tore: 1:0 (13.) Avci, 1:1 (18.) Bradula, 2:1 (30.) Avci, 2:2 (52.) Jäckle, 3:2 (61.) Kuntz, 4:2 (75.) Haas, 5:2 (90.+4) Haas. Zuschauer: 90. Schiedsrichter: Uwe Freigang (St. Georgen).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Schonach II 4:3 (2:2). Eine ausgeglichene Partie stand bereits zur Pause 2:2. Die Gäste glichen jeweils die Führungstreffer der SG aus. Nachdem Jonas Schneider Schonach kurz nach Wiederbeginn in Führung schoss, drehten die Hausherren die Partie. Zunächst besorgte ein Eigentor das 3:3, dann erzielte Marcel Frank mit einem Schuss ins kurze Eck in der Nachspielzeit den glücklichen, aber nicht unverdienten 4:3-Siegtreffer. Tore: 1:0 (27.) Marcel Schmidt, 1:1 (33.) Marcel Hug, 2:1 (28.) Matthias Kopp, 2:2 (42.) Jonas Schneider, 2:3 (47.) Schneider, 3:3 (55.) ET, 4:3 (90+1) Frank. Zuschauer: 180. SR: Aykut Demiral (Bräunlingen).

FC Tannheim – FC Schönwald 3:2 (2:1). Ferdinand Schmid brachte die Gastgeber mit einem schnellen Doppelpack nach 25 Minuten auf die Siegerstraße. Schönwald steckte aber nicht auf, Marius Storz glich ebenfalls mit einem Doppelpack aus. Danach entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Matthaeus Jucha erzielte in Minute 62 nach schöner Kombination das verdiente 3:2. Tore: 1:0 (22.) Schmid, 2:0 (25.) Schmid, 2:1 (38.) Storz (FE), 2:2 (52.) Storz, 3:2 (62.) Jucha. ZS: 300. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

VfB Villingen – FC Fischbach 0:2 (0:2). Bereits nach fünf Minuten stellte Julian Wöhrle mit dem 0:1 die Weichen auf Auswärtssieg. Der VfB Villingen enttäuschte auf ganzer Strecke und erarbeitete sich kaum Chancen. Auf der anderen Seite erhöhte Gerd Müller kurz vor der Pause per Freistoß auf 2:0. In Hälfte zwei vergaben die Gäste noch Chancen auf ein deutlicheres Resultat. Tore: 0:1 (5.) Wöhrle, 0:2 (43.) Müller. ZS: 80. SR: Chris Schäper (Villingen).

SV Nußbach – FC Weilersbach 3:0 (3:0). Nußbach trat von Beginn an dominant auf und ging in Minute vier durch einen schönen Schuss ins lange Eck von Marius Faller in Führung. Johannes Herdner sowie erneut Faller sorgten schon Mitte der ersten Hälfte für die Entscheidung. In Hälfte zwei verwaltete Nußbach das Ergebnis und vergab sogar noch einen Elfmeter. Tore: 1:0 (4.) Faller, 2:0 (26.) Herdner, 3:0 (29.) Faller. ZS: 80. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal).

FC Peterzell – FC Triberg 3:1 (0:1). Triberg dominierte Hälfte eins klar. Marius Scherzinger traf nach 20 Minuten per Konter zur überfälligen Gästeführung. Triberg vergab danach noch weitere klare Chancen. In Durchgang zwei drehte Peterzell auf: Kevin Hinrichs nach Spielzug durch die Mitte, Daniel Storz per Kopf und Dennis Haas drehten die Partie zugunsten der Gastgeber. Tore: 0:1 (20.) Scherzinger, 1:1 (50.) Hinrichs, 2:1 (67.) Storz, 3:1 (90.) Haas. ZS: 100. SR: Horst Kienzler (Bräunlingen).