Regionalsport Schwarzwald Zwei weitere Neuzugänge beim SV Triberg

Ringer-Bundesligist verstärkt sich mit Marvin Scherer und Anatolie Buruian

Ringen, Bundesliga: (kat) Der SV Triberg ist nun auch auf der Suche nach Neuzugängen für die unteren Gewichtsklassen fündig geworden. Marvin Scherer wechselt vom VfK Schifferstadt zum Bundesliga-Team von Trainer Kai Rotter. Scherer ging in der vergangenen Saison für die Schifferstädter in der griechisch-römisch Gewichtsklasse bis 61 kg auf die Matte. Zudem wird Anatolie Buruian die Schwarzwälder in den leichten Klassen in der freien Stilart verstärken. Der 26-jährige Moldawier kommt vom ASV Nendingen.

Auch beim Regionalligisten KSV Tennenbronn gibt es einen weiteren Neuzugang. Die Tennenbronner verpflichteten den Bulgaren Miroslav Geshev. Der EM-Neunte von 2016 Geshev soll beim KSV in den oberen Freistilklassen eingesetzt werden.