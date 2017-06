Zwei Zugänge in Brigachtal

Bundesliga-Sportschützen verpflichten zwei Sportlerinnen vom SV Affalterbach

Sportschießen: (daz) Bundesligist SSVg Brigachtal hat zwei neue Schützen für die kommende Erstliga-Saison verpflichtet. Kerstin Kohler und Yvonne Schlotterbeck wechseln vom Bundesliga-Absteiger SV Affalterbach in den Schwarzwald. Zusammen mit der bereits im Januar verpflichteten Selina Gschwandtner (HSG München) hat Trainer Alain Guignard nun eine schlagkräftige Mannschaft, um wieder einmal den Einzug in das Finale um die deutsche Meisterschaft zu schaffen.

"Ich bin sehr glücklich, dass wir beide Sportlerinnen für uns gewonnen haben. Wir werden somit eine weitaus stärkere Mannschaft aufbieten und vor allem ist es nun leichter, innerhalb der Mannschaft einmal ohne Qualitätsverlust zu wechseln", sagt Guignard. Neben dem Ungarn Peter Sidi, weiterhin die uneingeschränkte Nummer eins im Brigachtaler Team, zeichnet sich somit immer mehr eine reine Frauenmannschaft ab. dazu gehört weiterhin die Furtwangerin Nathalie Loser und die erst vor zwölf Monaten verpflichtete Münchnerin Silvia Rachl.

Kerstin Kohler wird am kommenden Montag 27 Jahre alt. Sie wohnt in Gertringen und arbeitet als Projektmanagerin. Kohler bringt im Luftgewehrschießen eine persönliche Bestleistung von 399 Ringen mit. Sie ist mehrfache Deutsche Meisterin und eine ehemalige deutsche C-Kader-Schützin. Yvonne Schlotterbeck ist 24 Jahre alt. Sie wohnt in Bisingen-Thanheim und ist Studentin. Auch Schlotterbeck ist bereits mehrfache Deutsche Meisterin. International gewann sie Medaillen bei den Welt- und Europameisterschaften. Sie vertrat Deutschland bei Jugend Olympia-Games 2010 in Singapur. Auch Schlotterbeck brachte es bisher schon auf eine Bestleistung von 399 von 400 möglichen Ringen.

"Wir haben jetzt die sportliche Qualität in der Mannschaft, um höhere Ziele auszurufen. Wir wollen ab sofort wieder um die Medaillen mitschießen", so Guignard.