Zwei Treffer von Akgün reichen nicht

Verbandsligist FC Bad Dürrheim scheidet nach 2:3-Niederlage in Pfullendorf aus Pokal aus

Fußball, südbadischer Pokal, 1. Runde: SC Pfullendorf – FC Bad Dürrheim 3:2 (1:1). (daz) Bereits in der ersten Runde ist für Verbandsligist FC Bad Dürrheim der Pokalwettbewerb beendet. Obwohl die Kurstädter rund eine halbe Stunde in Überzahl spielten, setzte sich der gastgebende Landesligist in 90 Minuten durch. "Ich bin etwas deprimiert, denn wir haben uns drei ganz dumme Gegentreffer eingefangen. Das ist bitter, denn es war deutlich mehr möglich", sagte Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu. Vizechef Alexander Thumer bezeichnete das Aus als "unglücklich".

Beide Mannschaften drängten schnell auf den Führungstreffer, der den Kurstädtern in Minute 28 auch gelang. Mit einem schönen Freistoß ließ Mustafa Akgün die Gäste jubeln. In die Pause brachten die Kurstädter den Vorsprung allerdings nicht. Vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff glich Lukas Stützle nach einem Einwurf der Pfullendorfer aus.

Scheu nahm in der Pause eine Veränderung vor. Für Eduard Mladoniczky brachte er Ali Sari. Bad Dürrheim hatte unmittelbar nach Wiederanpfiff mehr vom Spiel, doch die Tore schossen, unter Mithilfe der Kurstädter, die Gastgeber. So in Minute 63, als Sheriff Bah einen Schuss ins eigene Tor abfälschte. Nur vier Minuten später folgte Eigentor Nummer zwei. Diesmal war Jonas Schwer der Unglücksrabe. Auch er fälschte einen Schuss unhaltbar für Schlussmann Konstantin Leichtle ab.

Noch aber gaben sich die Dürrheimer nicht geschlagen. Vor allem nachdem der Pfullendorfer Felix Steinhauser (75.) mit gelbroter Karte vom Platz musste, häuften sich die Möglichkeiten der Kurstädter, doch es fehlte an der Abschlussgenauigkeit. Akgün, Sime Fantov und Selim Altinsoy boten sich ausgezeichnete Möglichkeiten zum Anschlusstreffer. Der jedoch fiel erst in Minute 90, als erneut Akgün sich auszeichnete. In der Nachspielzeit starteten die Kurstädter noch einen Sturmlauf, um eine Verlängerung zu erzwingen. Erneut gab es gute Möglichkeiten, die beste für Fantov (93.), der aber auch kein Abschlussglück hatte.

"Es ist bitter, wenn man weiß, welch großen Aufwand wir betrieben haben und schließlich doch mit leeren Händen nach Hause fahren", bilanzierte Thumer. Tore: 0:1 (28.) Akgün, 1:1 (41.) Stützle, 2:1 (63.) ET Bah, 3:1 (67.) ET Schwer, 3:2 (90.) Alkgün; SR: Gehring..

FC Bad Dürrheim: Leichtle, Schwer, Mladoniczky (46. Sari), Woelke, Bah, Schaplewski, Detta (66. Cil), Fantov, Altinsoy, Bärwald, Akgün.