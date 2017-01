Bräunlingen Zwei Titel nach Donaueschingen

Turnbezirksmeisterschaft der Schulen in Dunningen. Auch OHG Furtwangen gewinnt

Turnen: (ma) Mit drei Bezirksmeistertiteln, zwei zweiten Plätzen, einem dritten Rang sowie neun Qualifikationen für das südbadische Schulfinale in Deißlingen schnitten die Schulen vom Schwarzwald-Baar-Kreis bei der Turnbezirksmeisterschaft der Schulen in Dunningen sehr gut ab.

Bei den Kreismeisterschaften der Schulkreise Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar hatten sich die besten Schulmannschaften für das Bezirksfinale qualifiziert. Als neue Titelträger durften sich die Schülerinnen des OHG Furtwangen (2000 und jünger), das Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen (Jahrgang 2004 und jünger) sowie die Realschule Donaueschingen in der Altersstufe 2001 bis 2005 feiern lassen. Sehr knapp war die Entscheidung bei den Grundschulen. Die GS Bräunlingen (159,05 Punkte) lag nur 0,05 Zähler hinter der GS Spaichingen (159,10) und wurde Vizemeister. Noch vor dem letzten Gerät führte die Bräunlingerinnen mit über zwei Punkten.

Den Zuschauern wurde ein altersgemäß gutes turnerisches Niveau an den vier Geräten geboten. Die Sportlerinnen zeigten am Boden und dem Sprungtisch saubere hohe Überschläge, auf dem Balken sehr schön gestreckte Räder und am Barren/Reck hohe Unterschwünge als Abgang. Das Niveau bestimmten erwartungsgemäß die Vereinsturnerinnen aus Spaichingen, Bräunlingen und Donaueschingen. Die Organisation der Wettbewerbe lag in den Händen der Kreisbeauftragten Stefanie Hess (Tuttlingen) und Markus Holl (Dunningen). Die Ergebnisse:

Wettkampf I (jahrgangsoffen): 1.Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen 199,25 Q; 2. Gymnasium Schramberg 180,30; 3. Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen 177,60;

Wettkampf II (2000 und jünger) 1. OHG Furtwangen 184,20 Q; 2. Gymnasium Oberndorf 184,15 Q; 3. Gymnasium Spaichingen 182,40; 4. FG Donaueschingen 112,00;

Wettkampf III (2001-2005): 1. Realschule Donaueschingen 174,45 Q; 2. Eschachschule Dunningen 170,05 Q; 3. Realschule Dornhan 169,25; 4. Realschule Blumberg 161,55; 5. Kolbe-Schule Rottweil-Hausen 158,85;

Wettkampf IV-Land (2004 und jünger): 1. FG Donaueschingen I 171,05 Q; 2. Realschule Donaueschingen 169,50 Q; 3. Realschule Dornhan 166,95 Q; 4. FG Donaueschingen II 166,70 Q; 5. Gymnasium Spaichingen 162,95; 6. OHG Furtwangen 162,70; 7. Gymnasium Oberndorf 156,10;

Grundschulen: 1. Schillerschule Spachingen I 159,10 Q; 2. Grundschule Bräunlingen I 159,05 Q; 3. Erich-Kästner-Schule Donaueschingen I 156,50 Q: 4. Grundschule Bräunlingen II 155,65 Q; 5. Schillerschule Spaichingen II 155,60 Q; 6. GS Schonach I 154,20; 7. GS Hüfingen 152,75; 8. EK Donaueschingen II 151,95; 9. GS Schiltach 149,35; 10. GS Schonach II 147,25; 11. GS Dunningen-Seedorf 145,45; 12. GS Schonach II 142,60; 13. GS Lindenhof 131,65.