Bräunlingen Zwei Titel für Bräunlingen und Hüfingen

Mannschaftswettkämpfe der Gauklasse in Furtwangen

Turnen: (ma) Gute Leistungen an den vier Turngeräten sahen die über 100 Zuschauer bei den Mannschaftswettkämpfen der allgemeinen Klasse in Furtwangen. Mit insgesamt 13 Teams hatten die Wettkämpfe in der Gauklasse ein erfreuliches Meldeergebnis. Vor allem am Boden und dem Sprung wurden gute Wertungen erzielt.

Bei den Jüngsten war Joel Schreiber (Bräunlingen) mit 41,50 Punkten der Beste. Eine Altersstufe höher (M 8/9) holte Enrico Wiehle (47,00) die höchste Vierkampfpunktzahl. Bei den M 11/12 Jungen knackte nur Noah Gantert (Bräunlingen/50,10) die 50er-Marke. 53,70 Punkte erhielt Nils Krause–Sittnick (Hüfingen) in der Altersstufe M 12/13 als Bester. Hervorragende 54,30 Punkte turnte Niklas Hennig (Donaueschingen), womit er bei den M 14/15-Jungen herausragte.

Für etliche der Schülerturner war es der erste Wettkampf vor Zuschauern. Entsprechend groß war die Nervosität. Der TuS Hüfingen und der TuS Bräunlingen ragten in der Mannschaftswertung mit je zwei Gauklassensiegen heraus.

Ergebnisse Gauklasse:

M 6/7, Jahrgang 2010 und jünger: 1. TuS Bräunlingen (Tristan Tavernier, Joel Schreiber, Justin Amann) 123,10 Punkte; M 8/9, Jahrgang 2008 und jünger: 1. TuS Hüfingen (Liam Santa Cruz, Frederic Merz, Enrico Wiehle, Kayra Yazici, Henri Limberger) 137,70 Punkte; 2. TuS Bräunlingen I 134,70; 3. TV Furtwangen I, 125,80; 4. TuS Bräunlingen II 125,70; 5. TV Furtwangen II 71,30; M 10/11, Jahrgang 2006 und jünger: 1. TuS Bräunlingen (Mark Rothmund, Leon Hepting, Noah Gantert, Jonas Held) 149,50; 2. TuS Hüfingen 148,70; 3. TV Donaueschingen 147,20; M 12/13, Jahrgang 2004 und jünger: 1. TuS Hüfingen (Lucas Santa Cruz, Niels Krause-Sittnick, Luis Wiehle, Matthias Dorosch, Jacob Zganjar) 161,40; 2. TV Furtwangen 157,00; M 14/15, Jahrgang 2002 und jünger: 1. TV Donaueschingen (Anton Weber, Simon Geisert, Niklas Hennig) 159,50; 2. TuS Hüfingen 154,00;