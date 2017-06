Regionalsport Schwarzwald Zwei Spieler aus dem Ausland im Visier

Oberliga-Aufsteiger FC 08 Villingen verhandelt mit potenziellen Neuzugängen. Vorbereitungsstart am 4. Juli

Fußball-Oberliga: (wmf/kat) Der FC 08 Villingen ist weiterhin auf Personalsuche. Aktuell haben die Nullachter mit Torhüter Matthias Demmer lediglich einen Neuzugang im Oberliga-Kader. Zwei weitere Zugänge sollen laut Sportvorstand Martin Braun noch kommen. „Es sind zwei Spieler aus dem Ausland. Einige Details sind noch zu klären. Aber es sieht gut aus“, zeigt sich Braun zuversichtlich. „Wir brauchen einen Mann, der in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld spielen kann, und einen für die Offensive“, fügt FC 08-Geschäftsführer Gaetano Cristilli an. Die Entscheidung soll in den nächsten 14 Tagen fallen.

Klappt es mit den beiden potenziellen Neuzugängen ist laut Braun die Kaderplanung abgeschlossen. „Wir hätten dann 33 Feldspieler und vier Torhüter für beide Kader“, sagt der Ex-Profi.

Die Personalie Gian-Luca Reho ist noch in der Schwebe. Der gebürtige Schweizer möchte Villingen gerne verlassen und sich sportlich verbessern. Ob der 24-jährige Defensivspieler sein Ziel verwirklichen kann, scheint derzeit offen. „Noch ist er nicht weg“, beschreibt Cristilli den aktuellen Stand der Dinge. Sollte Reho bei den Nullachtern seiner Ankündigung zum Trotz bleiben wollen, werde man sich intern beraten und die finanziellen Konditionen festlegen. In diesem Fall hätten die Villinger das Heft des Handelns wieder in der Hand.

Die Verantwortlichen des FC 08 verfolgen natürlich auch die Aufstiegsrunde zur Oberliga. Hier hat sich der südbadische Verbandsliga-Vizemeister Freiburger FC gegen den Zweiten der Verbandsliga Nord, Fortuna Heddesheim, durchgesetzt. Nun treffen die Breisgauer in den entscheidenden Partien an den nächsten zwei Wochenenden auf die TSG Backnang, Vizemeister der Verbandsliga Württemberg. „Ich würde mich freuen, wenn es die Freiburger schaffen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zum FFC“, so Braun.

Am Dienstag, 4. Juli, startet der FC 08 in die Saisonvorbereitung. Danach folgen bis zur ersten Runde des Verbandspokales (5./6. August) mehrere Testspiele (siehe Infokasten). Oberliga-Saisonstart ist am Samstag, 12. August.

FC 08-Testspiele

Samstag, 8. Juli: in Löffingen gegen den SC Freiburg II; Sonntag, 9. Juli: in Ewattingen gegen den FC Neustadt;

Freitag, 14. Juli: Kaiserstuhl-Cup in Bahlingen gegen den Bahlinger SC; Samstag, 15. Juli: Blitzturnier in Hausach gegen Kehler FV, Offenburger FV, SC Hofstetten, SV Hausen (Spielzeit jeweils 25. Minuten),

Samstag, 23. Juli: Im Rahmen des FC 08-Jugendfestes im Villinger Friedengrund gegen FC Denzlingen;

Freitag, 28. Juli: Testspiel beim SV Zimmern; Samstag, 29. Juli: in Rietheim gegen die U 21 des FC St. Gallen;