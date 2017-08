Regionalsport Schwarzwald Zwei Gesichter der DJK Villingen

Hellmer-Elf verliert in Markdorf

Fußball-Landesliga: SC Markdorf – DJK Villingen 2:1 (0:1) (bla) Die Zuschauer sahen ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Die erste Hälfte gehörte den Gästen, die bereits in der 3. Minute zur ersten Großchance durch Giesler kamen. Torhüter Müller parierte den Schuss. Die DJK wurde danach immer stärker, während beim Gastgeber so gut wie nichts zusammenlief.

In Minute 17 hatte Gästespieler Beha den Führungstreffer auf dem Fuß, doch der Markdorfer Verteidiger Bara rettete auf der Linie. In der 29. Minute war es dann soweit. Bei einem scharf hereingetretenen Eckball musste Beha nahezu unbedrängt nur noch den Fuß zur hochverdienten 0:1-Führung hinhalten. Erst in der 35. Minute kam Markdorf nach einem Eckball zu seiner ersten Chance. Rössler vergab. In der 41. Minute hatte der an diesem Tag auffälligste Gästespieler, Giesler, die Möglichkeit auf 0:2 zu erhöhen. Seinen Schuss parierte Markdorfs Müller. Den Nachschuss kratzte dann Marchoud von der Linie.

In der zweiten Hälfte wendete sich das Blatt. Markdorf kam stark aus der Kabine und hatte die Ausgleichschance durch Mauch (47.), der jedoch an Gästetorwart Amiti scheiterte. Markdorf entwickelte nun mehr Druck. In Minute 52 verfehlte ein von Su getretener Freistoß das Gästetor nur um Haaresbreite. Von den Gästen war nun nicht mehr viel zu sehen. Markdorf ließ die finale Konsequenz im gegnerischen Strafraum vermissen. In der 72. Minute fasste sich Bara aus 12 Metern ein Herz und hielt einfach drauf. Sein Schuss wäre eigentlich zur sicheren Beute von Amiti geworden, wurde jedoch abgefälscht, sodass er zum 1:1-Ausgleich in den Maschen landete.

Danach lief bei beiden Mannschaften nicht mehr viel zusammen. In der 86. Minute flankte der Markdorfer Mauch scharf in die Mitte. DJK-Torwart Amiti machte dabei eine höchst unglückliche Figur, denn er lenkte den Ball zum 2:1 ins eigene Tor. In den Schlussminuten warf die DJK Villingen noch einmal alles nach vorne, doch die Markdorfer Abwehr ließ nichts mehr anbrennen und feierte einen etwas glücklichen Sieg.

Tore: 0:1 (29.) Beha, 1:1 (72.) Bara, 2:1 (86.) Eigentor; SR: Kammerer (Bösingen); Zuschauer: 115.

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Werner, Giesler, Beha (66. Takuete); Zimmermann (77. Käfer), Tritschler, Hug, Riesle, Sarr, Pfriender (87. Müller)