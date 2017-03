Zusammenhalt verleiht Flügel

Kommentar zum Meisterstück der Villinger Volleyballerinnen

Glückwunsch TV Villingen! Was die Volleyballerinnen in dieser Saison geleistet haben, setzt dem Sportjahr in der Doppelstadt ein Glanzlicht auf. Als Aufsteiger mit bescheidenen Mitteln auf Anhieb die Meisterschaft zu feiern, verdient höchste Anerkennung. Diese Mannschaft ist ein Paradebeispiel dafür, dass ein starkes Trainerteam, Zusammenhalt und Begeisterung auch einem Außenseiter Flügel verleihen können.

Wir hätten gerne mitverfolgt, wie sich die Überflieger in der 2. Bundesliga geschlagen hätten. Womöglich hätten sie eine Etage höher erneut für Furore gesorgt. Doch dieses Erlebnis bleibt den Spielerinnen verwehrt. Vorerst zumindest. Dem Turnverein fehlen aktuell die Mittel, um den Aufstieg zu stemmen. Das ist schade, denn Sportler sollten immer die größtmögliche Herausforderung annehmen. Aber es spricht auch für den Verein, sich nicht auf ein finanzielles Abenteuer einzulassen und womöglich zu verschulden.

Dennoch: Zweitliga-Volleyball stünde einer Stadt wie Villingen-Schwenningen gut zu Gesicht. Bis zu 800 Zuschauer pro Heimspiel sind ein Beleg dafür. Bleibt zu hoffen, dass sich im nächsten Jahr genügend Sponsoren finden, um den Sprung zu ermöglichen. Allerdings muss sich die Mannschaft erneut sportlich qualifizieren. Ein Selbstläufer wird das sicherlich nicht.

Doch das ist Zukunftsmusik. Jetzt wird erstmal gefeiert. Die Mädels haben es sich verdient.