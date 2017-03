"Ziehe Hut vor Gütenbach"

Antonio Szarmach, Trainer des VfB Villingen, tippt den 21. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) DJK Villingen II – FC Peterzell. „Die DJK hat gegen uns einen starken Eindruck hinterlassen. Eine gute Mannschaft, über deren Entwicklung ich mich freue. Peterzell ist immer für einige Tore gut. Mein Tipp ist 3:3.“

FC Triberg – FC Gütenbach. „Vor Gütenbach ziehe ich den Hut. Seit Monaten am Tabellenende stehend, gibt die Elf nie auf. Sie beißen sich in die Spiele rein, wie am vergangenen Wochenende gegen uns. Triberg muss gewinnen, soll Platz zwei nicht außer Reichweite rücken. Triberg ist klarer Favorit und gewinnt 3:1.“

FC Königsfeld II – NK Hajduk Villingen. „Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass Hajduk zu beachten ist und eine starke Saison spielen wird. Sie sind immer hartnäckig und spielerisch stark. Den gerade errungenen zweiten Platz wollen sie nicht mehr abgeben. Beim Tabellenvorletzten brennt da nichts an. Hajduk gewinnt mit 2:1.“

FC Fischbach – VfB Villingen. „Fischbach hat einen Lauf und daher wäre ich mit einem Punkt durchaus zufrieden. Es wird sicherlich eine interessante Partie. Wir haben das Spiel in Gütenbach ausführlich analysiert.“

SV Rietheim – SG Buchenberg/Neuhausen. „Rietheim hat sich zuletzt etwas gefangen. Buchenberg ist wie eine Diva. Einmal ganz stark, dann wieder enttäuschend. Ich tippe 2:2.“

FC Weilersbach – FC Tannheim. „Weilersbach hat das Potenzial für eine gute Platzierung unter den fünf besten Mannschaften der Liga. Irgendwie ruft die Elf zu selten ihre Qualität ab. Da auch bei Tannheim immer in beide Richtungen alles gehen kann, tippe ich auf 1:1.“

FV Marbach – Sportfreunde Neukirch. „Marbach wird sich die Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen. Der Vorsprung ist bereits groß und es ist nicht erkennbar, dass die Elf schwächelt. Sie spielen fokussiert mit einem klaren Ziel. Marbach gewinnt mit 4:0.“

FC Unterkirnach – FC Kappel. „Unterkirnach kommt einfach nicht von den Abstiegsplätzen ab. Mein Trainerkollege Robert Logusan hat große personelle Sorgen und spielt zwischenzeitlich nicht nur mit, er schießt auch Tore. Auch wenn Kappel seine Vorteile in der Spielstärke hat, tippe ich 2:1 für die Unterkirnacher.“