Regionalsport Schwarzwald Zejlko Cosic: Eine offene Rechnung

Lenzkircher Trainer tippt den 27. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) FC Bad Dürrheim II – SV Gündelwangen. „Hut ab vor den Leistungen von Gündelwangen. Die Mannschaft spielt mit Platz sechs eine ganz starke Saison. Mich freut die Entwicklung. Mein Tipp ist 2:2.“

SV St. Märgen – FC Bräunlingen. „St. Märgen ist bereits abgestiegen, wird sich aber nicht hängen lassen und noch für die eine oder andere Überraschung sorgen. Bräunlingen ist aber eine Klasse besser und gewinnt 3:1.“

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Lenzkirch. „Wir haben das Spiel aus der Vorrunde noch nicht vergessen. Wir führten nach 39 Minuten mit 4:1 und mussten schließlich mit einem 4:4 vom Platz gehen. Wir haben noch eine Rechnung offen, wissen aber auch, welche Qualität der Tabellenzweite hat. Da muss bei uns schon viel stimmen, um dort zu punkten.

SSC Donaueschingen – SV Mundelfingen. „Auf dem Schellenberg zu spielen ist für keinen Gast einfach. Der SSC ist sehr heimstark. Mundelfingen hat im Abstiegskampf nur noch Endspiele. Ich tippe 1:1.“

FC Neustadt II – FC Pfohren. „Pfohren steht in der Rückrundentabelle auf Platz eins. Die Mannschaft wird die tolle Saison mit einem der ersten zwei Plätze krönen wollen. Pfohren sollte dazu in Neustadt gewinnen, doch mein Tipp ist ein 1:1.“

FC Löffingen II – FC Hüfingen. „Auch die Löffinger haben nur noch Endspiele. Hüfingen hat zuletzt 6:0 gewonnen, erscheint mir aber für Löffingen nicht unbezwingbar. Löffingen wird eine starke Elf aufbieten und 2:1 gewinnen.“

FV Möhringen – DJK Donaueschingen II. „Möhringen scheint gegenwärtig in einem kleinen Loch zu sein. Da lassen die Donaueschinger auf dem Weg zur Meisterschaft nichts anbrennen und gewinnen 3:1.“

SV Göschweiler – SV Öfingen. „Göschweiler kann an einem guten Tag locker einmal drei, vier Tore schießen. Die Elf will so schnell wie möglich den Klassenerhalt perfekt machen. Göschweiler gewinnt 2:1.“