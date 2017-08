Wünsche mir ein 2:2

Rafael Zimmermann, Trainer des SV Rietheim, tippt den dritten Spieltag in der Kreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) DJK Villingen II – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Wenn der Tabellenzweite auf den Dritten trifft, ist es ein Spitzenspiel, auch wenn die Tabelle noch nicht so viel Aussagekraft hat. Beide sind unsere Verfolger und da ist es doch logisch, welches Resultat ich mir wünsche – ein 2:2-Unentschieden.“

NKHajduk Villingen – SV Nußbach. „Der Kunstrasen bei Hajduk ist genau das Gegenteil vom Nußbacher Hartplatz, der in der Liga gefürchtet wird. Hajduk wird sicherlich an die gute, vergangene Saison anknüpfen wollen. Aber am Mittwoch gingen sie gegen Peterzell ohne Punkte vom Platz. Die Gastgeber sind klarer Favorit. Ich tippe 4:1.“

FC Triberg – FC Kappel. „Das wird ein interessantes Spiel. Die zwei Teams sind Tabellennachbarn und wollen sich in der Tabelle nach oben orientieren. Der Heimvorteil sollte für Triberg sprechen. Ich tippe 3:2.“

FC Schönwald – VfB Villingen. „Beide galten vor der Saison als Titelaspiranten. Jetzt stehen beide nach zwei Partien mit null Punkten im Tabellenkeller. Der VfB ist sogar noch ohne eigenen Torerfolg. Für beide wird es wichtig sein, die Null zu tilgen. Ich tippe 2:2.“

FC Weilersbach – SG Buchenberg/Neuhausen. „Beide haben erst einen Punkt. Weilersbach muss das klare 0:3 in Nußbach verarbeiten. Die SG Buchenberg ist mein Ex-Verein, dem ich aus alter Verbundenheit natürlich die Daumen drücke. Die SG Buchenberg gewinnt 2:1.“

SV Rietheim – FC Peterzell. „Sechs Punkte aus den ersten zwei Spielen sind für uns ein schöner Start. Ich hoffe, unser guter Start in die neue Saison lockt noch mehr Zuschauer zu unseren Heimspielen an. Meine Mannschaft hat sich eine gute Kulisse verdient. Wir sind nach dem Sieg von Peterzell bei Hajduk gewarnt.“

FC Fischbach – Sportfreunde Neukirch. „Fischbach hat die erste Partie gewonnen und verfügt über eine gute Mannschaft. Bei den Neukirchern läuft noch etwas der Findungsprozess. Die Gäste wollen einen Fehlstart vermeiden. Die Fischbacher sind stärker und setzen sich mit 3:1 Toren durch.“