Wollen die vergangene Saison toppen

Landesligist DJK Donaueschingen startet in Saisonvorbereitung

Fußball, Landesliga: (kat) „Wir haben eine erfolgreiche Saison hinter uns. Diese wollen wir noch toppen“ – mit diesen Worten an seine Spieler eröffnete Trainer Christian Leda am Freitagabend die Saisonvorbereitung bei der DJK Donaueschingen. Keine Frage: Nachdem das Landesliga-Spitzenduo der vergangenen Saison aus Radolfzell und Singen sich in Richtung Verbandsliga verabschiedet hat, will der Tabellendritte von der Baar nun ganz oben angreifen. In den sechs Wochen bis zum Saisonstart gilt es für Leda und seinen Co-Trainer Olaf Kurth, das DJK-Team für diese Herausforderung fitmachen. Neben dem Grundlagentraining (Kondition, Schnelligkeit, Sprungkraft) soll vor allem die Defensive stabilisiert werden. „Dies war vergangene Saison unser größtes Manko“, so Leda.

Zwei Abgänge müssen die Donaueschinger verkraften: Sebastian Sauter wechselte zum Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen. Bora Ikiz (Ziel unbekannt) steht ebenfalls nicht mehr zur Verfügung. Dafür hat der Landesligist sieben neue Spieler im Kader, davon zwei externe und fünf interne Zugänge. Jannik Beha, der als Rechtsverteidiger eingeplant ist, kommt vom Liga-Konkurrenten FC Löffingen. Aus Bayern auf die Baar zieht es Mittelfeldspieler Yakup Sevimli (BSK Olympia Neugablonz), der in Bonndorf eine neue Arbeitsstelle angetreten hat. Offensivspieler Marius Gerold rückt aus der 2. Mannschaft in den Landesliga-Kader. Aus der eigenen Jugend kommen Maximilian Jäggle, Niklas Kramer, Leon Aguiar und Peter Eibisch.

Heute erstes Testspiel

Nur einen Tag nach Trainingsbeginn steht für die Donaueschinger bereits das erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Auf heimischem Platz empfängt die DJK am heutigen Samstag um 17 Uhr den Verbandsligisten FC Neustadt, der am Mittwoch in die Saisonvorbereitung startete. Test Nummer zwei ist am Samstag, 8. Juli, zu Hause gegen Verbandsliga-Aufsteiger FC Radolfzell. Am Mittwoch, 12. Juli, spielen die Donaueschinger auswärts bei der A-Jugend des SV Zimmern. Eine Woche später gastieren die Baaremer beim Bezirksligisten TuS Bonndorf. Am Samstag, 22. Juli, folgt das fünfte Testspiel zuhause gegen den SV Kirchzarten.

Ende Juli wartet die erste Pflichtaufgabe der neuen Saison. In der 1. Hauptrunde des südbadischen Verbandspokales trifft Donaueschingen am Wochenende 29./30. Juli auswärts auf den Sieger der Qualifikationspartie FC Dauchingen gegen SV Aach-Eigeltingen.

Am 3. August steht bei dem Bezirksligisten SG Riedböhringen das letzte Vorbereitungsspiel auf dem Programm, bevor am 12. August die Landesliga-Saison 2017/18 startet.