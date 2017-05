Regionalsport Schwarzwald "Wir werden alles versuchen"

Rückblick auf 28. Spieltag in der Kreisliga A 2. Zweikampf an der Spitze und im Abstiegskampf

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Die Spannung steigt im Saisonfinale der Kreisliga A 2. Sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf gibt es ein Duell. An der Spitze liegen die DJK Donaueschingen II und die SG Riedöschingen/Hondingen um die Meisterschaft. Im Tabellenkeller kämpfen der FC Löffingen II und der SV Mundelfingen um Rang zwölf.

Durch das späte Tor zum 2:1 von Constantin Rist in der 83. Minute gegen den FC Löffingen II bleibt DJK Donaueschingen II weiterhin an der Tabellenspitze. Das Team von Erich Thurow hat somit in den verbleibenden zwei Spielen beim SSC Donaueschingen und zu Hause gegen den FC Neustadt II alle Trümpfe in der Hand, um am Ende der Saison die Meisterschaft zu feiern. Die Tordifferenz könnte dabei den Ausschlag geben. Hier ist die DJK-Reserve mit plus 45 um einiges besser als der punktgleiche Aufsteiger Riedöschingen/Hondingen (plus 34).

Die SG Riedöschingen/Hondingen bleibt in Lauerstellung und hofft auf einen Ausrutscher der Donaueschinger. SG-Trainer Gerd Hanser sprach nach 4:2-Erfolg im Spitzenspiel beim FC Bräunlingen von einem „verdienten Sieg“ seiner Elf. „Wir haben sehr wenig zugelassen“, so Hanser. Der Trainer teilte seinem Team am Sonntagabend mit, dass er seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Hanser sieht den Konkurrenten aus Donaueschingen zwar im Vorteil, kündigt aber an, „dass wir alles versuchen, werden, um optimal zu punkten“. Dabei hofft der Coach, dass die DJK Donaueschingen II am Samstag im Stadt-Derby beim SSC wichtige Punkte liegen lässt. Riedböhringen/Hondingen spielt noch zu Hause gegen den SV Öfingen und am letzten Spieltag beim Absteiger SV St. Märgen.

Der FC Bräunlingen verspielte durch die 2:4-Heimniederlage die letzte Chance, doch noch ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Für Trainer Uwe Müller war bereits die Anfangsphase vorentscheidend für den weiteren Spielverlauf: „Wir vergeben zu Beginn eine Riesenchance und kassieren direkt darauf das 0:1.“ Für Müller war der Gegner „viel effektiver als wir“. Aus seiner Sicht habe das SG-Duo Patrick Bäurer/Tim Heine den Unterschied ausgemacht. Dass es für die Bräunlinger nicht für einen Platz ganz vorne reicht, ist für den Trainer „kein Beinbruch“. Müller: „Wir sind vielleicht noch nicht so weit, um in der Bezirksliga mitzuhalten“.

Das 1:1-Unentschieden zu Hause gegen den FC Bad Dürrheim II bedeutet für den FC Pfohren zugleich, dass die Elf im Kampf um die ersten zwei Plätze nur noch sehr geringe Chancen hat. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf das Spitzenduo vor den letzten zwei Spielen. „Ich glaube nicht, dass wir noch herankommen. Wir spielen aber dennoch eine richtig gute Saison“, sagt Pfohrens Trainer Dominic Häring. Deshalb ist er auch nicht enttäuscht, dass es gegen Bad Dürrheim nur zu einem Punkt reichte. Häring: „Wir konnten nicht davon ausgehen, dass wir jedes Spiel gewinnen.“ Die Pfohrener spielen in den letzten beiden Partien der Saison in Gündelwangen und zu Hause gegen den SV Göschweiler.

Der FC Hüfingen ging zu Hause gegen den SSC Donaueschingen mit einer 0:2-Niederlage vom Platz. „Beide Teams waren gleichwertig. Donaueschingen hat aber seine Chancen genutzt“, fasst Hüfingens Trainer Martin Hägele die Partie in wenigen Worten zusammen. „Die Luft ist bei uns auch etwas raus“, fügt Hägele an. Bis zum Saisonende am 11. Juni gehe es jetzt darum, „in den zwei Spielen und im Training viel Spaß zu haben“.

Für den SV Mundelfingen gab es am Samstag gleich zwei gute Nachrichten. Zum einen kassierte der Konkurrent im Abstiegskampf, der FC Löffingen II, kurz vor Spielende bei der DJK Donaueschingen II das 1:2. Zum anderen wirkt sich die Tatsache, dass die Schwarzwälder Landesligisten FC Furtwangen und DJK Villingen den Klassenerhalt geschafft haben, auch auf die Zahl der Absteiger aus der Kreisliga A 2 aus. „Erleichtert bin ich deshalb noch nicht. Es wird immer noch schwierig“, weiß Trainer Siegfried Andräß. Im Heimspiel gegen den FC Neustadt II (1:1) verpassten die Mundelfinger einen möglichen Sieg, „weil wir“, so Andräß, „die este Halbzeit verschlafen und nach der Pause trotz sehr guter Chancen nur einmal das Tor nicht getroffen haben“. Die Tatsache, dass seine Elf nie aufgab und den Ausgleichstreffer erst in der 90. Minute erzielte, zeigt, dass Moral und Einstellung stimmen. Die Mundelfinger gastieren am Samstag beim FC Bad Dürrheim II. Am letzten Spieltag empfangen sie den SV Gündelwangen. Konkurrent FC Löffingen II trifft zu Hause auf den FC Lenzkirch und gastiert am letzten Spieltag beim FC Bräunlingen.

