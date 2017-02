"Wir waren nicht tatenlos"

Verbandsligist FC Bad Dürrheim hat offensiv und defensiv große Baustellen zu schließen

Fußball-Verbandsliga: Als Reiner Scheu, Trainer des FC Bad Dürrheim, vor Beginn der zweiten Saisonhälfte davon sprach, dass seine Elf noch längst nicht gesichert sei, wurde der Fußball-Lehrer von einigen belächelt. Immerhin hatten die Kurstädter bis dahin starke 30 Punkte eingesammelt und vor der Winterpause stabil agiert. Zwei Spiele und 180 Minuten später haben die Worte von Scheu ein ganz anderes Gewicht bekommen. Null Punkte und acht Gegentreffer aus diesen Partien lassen trotz der weiterhin acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz die Alarmglocken schrillen.

Die Defizite liegen im Defensivbereich. Mit Schlussmann Matthias Demmer, Mario Buccelli, Raphael Bartmann und Roman Rudenko sind gleich vier Akteure aus der ersten Saisonhälfte nicht mehr da. Hinzu kommt der Nasenbeinbruch von Jonas Schwer, so dass die Abwehrkette ein völlig anderes Aussehen bekommen hat. Mit Jonas Kap kehrte zwar der Torhüter der vergangenen Saison zurück, doch ansonsten gab es kein frisches Blut. Haben die Dürrheimer in der Winterpause versäumt, nachzulegen? "Wir haben die Situation rechtzeitig erkannt und Gespräche mit potenziellen Spielern geführt, die aber nicht zu bekommen waren. Es ist keinesfalls so, dass wir tatenlos waren", sagt Bad Dürrheims Vizechef Alexander Thumer.

Dass der Kader in Bad Dürrheim sehr klein ist, zeigt sich immer deutlicher, zumal einige Akteure wie Patrick Detta oder Neuzugang Mustafa Akgün Trainingsrückstand haben, aber wegen der personellen Misere spielen müssen. Fällt dann auch noch Top-Torjäger Christian Braun (gesperrt nach Roter Karte) aus, wird es ganz eng. Immerhin zeichnet sich eine schnelle Rückkehr von Braun ab, der nur am Samstag bei der 1:4-Heimniederlage gegen Lahr zuschauen musste und am kommenden Wochenende in Auggen wieder spielen darf. Bei Jonas Schwer ist die Hoffnung auf eine Rückkehr nicht so groß. Der Innenverteidiger könnte im besten Fall in zwei Wochen mit einer Spezialmaske zurückkehren.

Noch warnt Thumer davor, zu schwarz zu malen. "Aus den kommenden beiden Spielen in Auggen und gegen Solvay Freiburg sollten mindestens drei Punkte her. Zudem bin ich überzeugt, dass wir mit vier Siegen aus den letzten zwölf Spielen gesichert sind." Zunächst aber ist Scheu gefordert, die Abwehr zu stabilisieren, denn die jüngsten acht Gegentreffer waren nicht gerade förderlich für das Selbstvertrauen. Zu denken gibt auch, dass außer dem Elfmetertreffer und einem Querlattenschuss am vergangenen Samstag der Offensivabteilung ebenfalls nicht viel gelang.