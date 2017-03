"Wir sollten die Spielzeit verkürzen"

FC Bad Dürrheim rückt nach drei Niederlagen in Folge der Abstiegszone näher

Fußball-Verbandsliga: (daz) So hatten sich die Verantwortlichen beim FC Bad Dürrheim den Auftakt in die zweite Saisonhälfte nicht vorgestellt. Null Punkte und 4:11 Tore zeigen einen bedrohlichen Trend. Damit ist klar: Die Mannschaft muss am kommenden Samstag gegen den Vorletzten Solvay Freiburg gewinnen. Der Druck wird immens groß sein.

„Vielleicht sollten wir einmal einen Antrag stellen, die Spielzeit zu verkürzen. In allen drei Partien haben wir die zweite Halbzeit mit 0:3 Toren verloren. Das ist kein gutes Zeichen. Wir werden jetzt aber nicht durchdrehen und müssen in Ruhe weiter arbeiten“, sagt Vorsitzender Albrecht Schlenker, für den es wichtig ist, die Mannschaft auch moralisch wieder aufzubauen. „In erster Linie ist dafür der Trainer verantwortlich, aber auch ich werde einige Takte sagen“, kündigt Schlenker an. Der Vereinsvorsitzende glaubt fest daran, dass die Mannschaft am kommenden Samstag die Trendwende schafft.

Für Trainer Reiner Scheu steht fest, „dass wir uns in Auggen beim 0:3 ein Stück weit unter Wert verkauft haben“. An der Einstellung seiner Spieler hatte er nichts zu mäkeln, eher an den defensiven und offensiven Schwächen und Aussetzern, die ein besseres Resultat kosteten. Scheu: „Ich habe immer gesagt, dass wir noch Probleme bekommen können. Leider ist genau das eingetreten.“ Auch Reiner Scheu wollte in der Spielauswertung deutliche und möglicherweise lautere Worte wählen, um auch den letzten Spieler aufzuwecken.

Zum allgemeinen Pech kam am Samstag hinzu, dass sich Felix Schaplewski krank abmeldete. Die Folge war ein erneuter Umbau der Abwehrkette, in der mit Yannick Bartmann nur noch ein Mann steht, der auch im Herbst dort zu Hause war. Die ständigen Umstellungen sind für Harmonie und Abstimmung Gift. Auch so lassen sich die vielen Gegentore erklären. Hinzu kommt, wie Scheu andeutet, dass in der Vorbereitung nicht alle Spieler ihre Möglichkeiten ausschöpften. „Die Jungs waren selbst deprimiert. Sie hatten sich viel vorgenommen und wurden nicht belohnt“, fügt der Fußball-Lehrer an.

„Wir können uns jetzt keine neuen Spieler schnitzen. Die, die da sind, müssen wieder den Vorwärtsgang finden“, ergänzt Schlenker. Immerhin steht am kommenden Wochenende Winter-Neuzugang Nazir Zulji erstmals zur Verfügung. Der Youngster ist jetzt 18 Jahre alt. Auf ihn alle Hoffnungen zu setzen, wäre verkehrt. Aber vielleicht braucht die Mannschaft eine Inspiration, um jetzt die Kurve zu bekommen. Nötig wäre es allemal. Und ganz wichtig dazu, denn von hinten schließen die Konkurrenten in der Tabelle immer mehr auf, zumal nach dem Spiel gegen Solvay ganz knackige Aufgaben warten.