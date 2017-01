Wir sollten alle Sinne schärfen

TV Villingen empfängt am Samstag Eintracht Frankfurt. Trainer Johansson hat personell die Qual der Wahl

Volleyball, Ditte Liga, Damen: TV Villingen – Eintracht Frankfurt (Samstag, 19 Uhr, Hoptbühlhalle). (daz) Nach einer kurzen Pause starten die Villingerinnen in die Rückrunde. Der mit 26 Punkten auf Rang zwei ausgezeichnet positionierte Neuling empfängt den Mitaufsteiger aus der Main-Metropole. Die Frankfurter sind mit aktuell fünf Punkten Tabellenvorletzter und benötigen eine kleine Erfolgsserie, um den Abstieg zu vermeiden. Den ersten Vergleich zwischen beiden Teams gewannen die Villinger am 8. Oktober in Frankfurt in drei Sätzen.

Die Villingerinnen sind ausgezeichnet durch die kurze Weihnachtspause gekommen und starteten noch vor dem Jahreswechsel wieder mit dem Training. Coach Sven Johansson bescheinigte seinen Spielerinnen viel Trainingsfleiß und ein großes Engagement in den Übungseinheiten. “Trotz Platz zwei ist bei uns keiner satt. Alle sind hungrig geblieben und freuen sich auf das Heimspiel.”

Wie gut die Villingerinnen in Form sind, zeigte am Dienstag das Freundschaftsspiel beim Zweitligisten VC Offenburg. Beide Trainer vereinbarten zunächst ein gemeinsames Training mit vielen unterschiedlichen Spielformen. Anschließend wurden drei Sätze gespielt. Der Zweitligist gewann 2:1, wobei alle Sätze sehr knapp und ausgeglichen verliefen. "Offenburg hat uns einen weiteren Schritt nach vorne gebracht. Das gemeinsame Training und auch das Spiel fanden auf einem hervorragenden Niveau statt", resümiert Johansson, der mit zehn Spielerinnen nach Offenburg gereist war.

An den ersten Vergleich gegen Frankfurt hat Johansson nur gute Erinnerungen. Villingen gestattete den Hessinnen damals nur 42 Ballpunkte. "Die größte Gefahr der Eintracht geht bei Aufschlägen aus. Hier müssen wir mit einer guten Annahme in unser Spiel finden und möglich selbst mit guten Angaben Frankfurt in Schwierigkeiten bringen. Wir sollten unsere Heimstärke ausspielen und trotz der klaren Tabellenkonstellation den Gegner nicht unterschätzen. Es gilt, alle Sinne zu schärfen. Wir haben die Qualität, um diese Partie zu gewinnen", ergänzt Johansson.

Noch gibt sich der Villinger Coach zugeknöpft, was die Anfangsformation betrifft. Johansson kann am Samstag aus dem Vollen schöpfen, sollte es im Abschlusstraining am Samstagmorgen keine Hiobsbotschaften geben. "Für mich ist das optimal, denn somit habe ich natürlich im Spiel einige Wechseloptionen. Ich werde die letzten Eindrücke aus dem Abschlusstraining mitnehmen und danach entscheiden."

Denkbar ist, dass im Zuspiel Nikola Strack beginnt, die laut Johansson in Offenburg einen guten Eindruck hinterließ. "Im Vergleich zum letzten Heimspiel könnte es die ein oder andere Veränderung in der Anfangsformation geben", kündigt der Coach an. Die Entscheidung falle ihm schwer, da es im Training keine Ausfälle gab. So bleibt auch die Besetzung der Diagonalposition bis Samstag offen. Britta Steffens und Michelle Feuerstein seien gegenwärtig auf einem Level.

Mit einem Sieg könnte der TV Villingen am Samstagabend sogar auf Platz eins springen. Tabellenführer SV Sinsheim hat zeitgleich das schwere Auswärtsspiel beim Tabellendritten VC Wiesbaden zu bestreiten.