Regionalsport Schwarzwald "Wir sind zum Siegen verdammt"

Villinger Juniorenteams stehen auswärts unter Zugzwang. DJK Donaueschingen im Kellerduell gegen Emmendingen

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: Bahlinger SC – FC 08 Villingen (Sonntag, 14:30 Uhr). (ms) Die Villinger U19 steht vor einem echten Gradmesser. „Ich sehe den Bahlinger SC gemeinsam mit uns unter den Top Drei der Liga“, sagt Trainer Marcel Yahyaijan. „Die Bahlinger haben in dieser Saison ähnliche Probleme wie wir: Sie lassen zu viele Punkte unnötig liegen“, so der 24-Jährige, der sich um die Bedeutung der Partie bewusst ist. „Der Gewinner wird wohl am Ende der Spielzeit den zweiten Platz belegen.“ Momentan trennen beide Teams drei Tabellenplätze. Mit einem Sieg könnten die Nullachter punktemäßig gleichziehen.

Während Zoran Kokolanski nach längerer Pause wieder spielfähig ist, stehen hinter Tijan Jallow sowie den Torhütern Jannes Otte und Anthony Vitulli noch leichte Fragezeichen. Mindestens einer der Schlussmänner werde aber rechtzeitig fit werden.

Derweil äußerte sich Marcel Yahyaijan zu einem möglichen Engagement als Trainer der Villinger U23 zur kommenden Saison. „Wir hatten bereits Gespräche, noch gibt es aber nichts Konkretes. Ich würde gerne bei meiner A-Jugend bleiben, wäre aber auch dem Posten bei der zweiten Mannschaft nicht abgeneigt.“

B-Junioren, Verbandsliga: SC Lahr – FC 08 Villingen (Samstag, 15, Uhr) – Nach dem Pokalhighlight gegen den SC Freiburg am Mittwoch kehren wie Villinger B-Junioren wieder zur Tagesordnung zurück. „Die 0:2-Niederlage haben wir sofort abgehakt. Meine Mannschaft hat erkannt, dass sie mit einem Bundesligisten lange mithalten konnte“, sagt Trainer Emanuele Ingrao, der sich einen mentalen Schub erhofft: „Den Jungs ist nun wirklich bewusst, was in ihnen steckt.“

Da der Ligaalltag bereits am Samstag gegen Lahr wiederbeginnt, trainierten die Nullachter am Freitag nur leicht. Gegen die Rheinstädter sind die Villingen „zum Siegen verpflichtet“, wie es Ingrao ausdrückt. „Da vermutlich vier Mannschaften absteigen werden, müssen wir gewinnen, um nicht in den Abstiegssumpf zu geraten“, fügt der Villinger Coach hinzu.

C-Junioren: SV Sinzheim – FC 08 Villingen (Sonntag, 11.30 Uhr) – „Wir sind zum Siegen verdammt“, stellt Villingens Coach Haris Redzepagic vor der Partie in Sinzheim unmissverständlich klar. Gegen den Tabellen-Zehnten müsse ein Dreier her, um weiter ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitzureden. Die Nullachter stehen mit vier Punkten Rückstand derzeit auf dem dritten Platz. Redzepagic: „Wir haben den Druck. Aber damit müssen wir umgehen können, wenn wir oben mitspielen wollen.“

Der kommende Gegner vor den Toren Baden-Badens entpuppte sich in der Vergangenheit häufiger als Angstgegner. „Gegen Sinzheim haben wir uns schon öfter schwergetan. Sie stehen kompakt und verschieben gut“, lobt Redzepagic die Sinzheimer. Der Einsatz von Edmond Revuqi und Cyrill Raufer ist noch fraglich.

A-Junioren Verbandsliga: FC Emmendingen – SG DJK Donaueschingen (Sonntag, 13.00 Uhr) (cl) „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, ist man geneigt zu sagen beim Blick auf die bevorstehende Aufgabe der Donaueschinger. Der Tabellenletzte empfängt den Vorletzten. Bei möglicherweise nur einem Absteiger ein Duell das Brisanz verspricht. Die Ausgangslage der DJK ist jedoch äußerst prekär. Peter Eibisch, Lars Sulzmann und Sascha Maingardt verletzten sich im Spiel gegen den Bahlinger SC zum Teil schwer, zudem trainierte Torhüter Janis Schmid die komplette Woche nicht, sein Einsatz scheint zumindest fraglich. „Jammern hilft nicht, die Stimmung und Motivation der Jungs sind klasse und wer hart arbeitet wird irgendwann belohnt“, gibt sich Trainer Stefan Ehrich kämpferisch. Der ambitionierte Coach versteht es die schwer gebeutelten „Jungs von der Donau“ Woche für Woche aufzubauen, gerade vor dieser Partie erscheint dies auch mehr als notwendig.