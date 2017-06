Regionalsport Schwarzwald Wir sind mit unseren Möglichkeiten am Maximum

Jugendkoordinator Marcel Yahyaijan zieht eine Saisonbilanz der höherklassigen Junioren-Teams des FC 08 Villingen

Jugendfußball: (ms) Erfolge und Enttäuschungen gab es in der vergangenen Saison für die drei Verbandsliga-Jugendmannschaften des FC 08 Villingen. Der Jugendkoordinator und bisherige Trainer der A-Junioren, Marcel Yahyaijan, äußert sich lobend über die Entwicklung im Nachwuchsbereich der Nullachter. „Die Zusammenarbeit der Trainer läuft sehr gut. Auch die Platzbelegung, die bisher immer ein Problem war, funktioniert nun hervorragend“, bilanziert der 24-Jährige. Er fügt allerdings an: „Das Thema Spielermangel hat mich als Jugendkoordinator sehr genervt.“

Durch Abgänge in der Winterpause sowie zahlreiche Verletzte waren Emanuele Ingrao (Trainer B-Junioren) und Haris Redzepagic (Trainer C-Junioren) mit dem Spielerpersonal oftmals am Limit. „Das war vor der Saison nicht vorauszusehen“, erklärt Yahyaijan. „In der nächsten Saison werden wir ganz bewusst größere Kader einsetzen, um auch Abgänge im Winter auffangen zu können.“

Die A-Junioren schlossen die Verbandsliga-Saison auf Platz fünf ab. „Unterm Strich war ich mit den Leistungen zufrieden“, so Yahyaijan. Es sei allerdings mehr drin gewesen. „Insgesamt sieben Unentschieden haben uns viele Punkte gekostet.“ Die Lücke von 16 Zählern auf den Meister sei nicht unbedingt durch mangelnde Qualität zu begründen. „Der Freiburger FC war nicht viel stärker. Wir haben leider keinen echten Torjäger im Kader. Zudem hat uns mit Zoran Kokolanski einer unserer besten Kicker verletzungsbedingt lange gefehlt“, so Yahyaijan, der für seine künftige Aufgabe als Trainer der FC 08-Landesliga-Mannschaft sechs Feldspieler und die beiden Torhüter in die U23 befördern wird.

Zu den Jungs, die in der A-Jugend bleiben, werden acht B-Jugendliche zusammen mit Trainer Emanuele Ingrao in die U19 rücken. „Dadurch haben wir etwa 16 Spieler, die wir noch mit vier bis fünf Zugängen ergänzen wollen“, so Yahyaijan.

In der B-Jugend wird das neue Trainerduo Tevfik Ceylan/Mustafa Gürbüz den Meisterjahrgang der „Noch-C-Junioren“ betreuen.

Die B-Junioren schlossen die Saison 2016/17 lediglich auf dem achten Tabellenplatz. „Das klingt natürlich nicht so gut, es waren aber nur drei Punkte auf Rang drei“, relativiert Yahyaijan das Abschneiden. Vor allem in der Rückrunde habe die Mannschaft einen richtig guten Schritt gemacht. „Obwohl wir einen sehr kleinen Kader hatten, bin ich mit dem Verlauf der Saison zufrieden. Viele Jungs haben sich klasse weiterentwickelt“, meint auch Ingrao.

Höhepunkt im Juniorenbereich des FC 08 war die Verbandsliga-Meisterschaft und der Oberliga-Aufstieg der C-Junioren. „Wir waren immer eine homogene Truppe. Die Jungs haben tollen Charakter gezeigt“, lobt Trainer Redzepagic. Auch Yahyaijan zeigte sich von der Entwicklung der U15 sehr erfreut. „Es gibt in diesem Team vier, fünf Spielern mit extrem hoher Qualität.“ Der kommende Oberliga-Kader wird jedoch gänzlich ohne Verbandsliga-Meister zusammengestellt. „Aktuell haben wir 20 Spieler, die aus der C2- und D-Jugend sowie von auswärts kommen“, so Redzepagic. Das Ziel für die neue Saison könne daher nur Klassenerhalt lauten. Redzepagic: „Das Abenteuer Oberliga wird schwer.“

Auf lange Sicht sollen auch die A- und B-Junioren in der Oberliga spielen. „Das wäre ein Traum“, so Yahyaijan, „aber momentan sind wir in Villingen mit unseren Möglichkeiten am Maximum. Dennoch glaube ich, dass wir in der kommenden Saison drei sehr gute Mannschaften stellen werden.“