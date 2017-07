"Wir sind glücklich über Rang vier"

Die Tennisherren des TC Blau Weiss Villingen beendeten die Saison in der Badenliga auf Platz vier im Feld der acht Mannschaften. Ein Resultat, mit dem Trainer Jürgen Müller sehr zufrieden ist, wie er im SÜDKURIER-Interview betont.

Wie fällt Abschlussplatz vier in Ihrer Bewertung aus?

Wir sind sehr glücklich über diesen Tabellenplatz. Im Vorfeld hatten wir mit einer sehr schwierigen Saison gerechnet. Die Absage von Dominik Koepfer vor Saisonbeginn hat uns schon etwas Sorgen bereitet. Außerdem war nicht sicher, wie oft wir auf Justin Schlageter zurückgreifen können, da er für den Deutschen Tennisbund auch internationale Jugendturniere spielt.

Mit Koepfer fehlte der beste Villinger Spieler in dieser Saison. Was wäre möglich gewesen, wenn er für den TC Blau Weiss aufgeschlagen hätte?

Mit ihm hätten wir ganz weit oben mitgespielt, da bin ich mir ganz sicher. Schließlich haben wir gegen die besten Teams der Badenliga nur ganz knapp verloren. Aber wir sind Dominik Koepfer nicht böse. Er will sich im Tennissport weiter verbessern, und das ist gut so. Am vergangenen Wochenende gewann er übrigens wieder ein Future-Turnier und sammelte weitere Weltranglistenpunkte.

In dieser Saison gab es ein Kuriosum: Der Tscheche Dominik Suc, Villingens Nummer eins, verlor alle sieben Einzelspiele. Wie ist das zu erklären?

Das war in der Tat sehr ungewöhnlich. Dominik Suc erreichte gegen alle Topspieler der Liga den Match-Tiebreak, den er allerdings jedes Mal verlor. Da hätte er ruhig auch mal das notwendige Quäntchen Glück haben und gewinnen können. Wenn er zwei, drei Punkte im Einzel geholt hätte, wären wir noch weiter oben gelandet. Dafür hat er im Doppel optimal gepunktet, was uns sehr geholfen hat.

Inwiefern wird sich das Villinger Badenliga-Team in der kommenden Saison verändern?

Wir werden versuchen, die aktuelle Mannschaft zu halten und uns punktuell zu verstärken. Wir wollen das Team auf jeden Fall verjüngen, damit wir nicht mehr, wie zuletzt geschehen, so häufig auf die Herren 30 unseres Vereins zurückgreifen müssen. Wir möchten das Team so aufstellen, damit wir ohne Bauchschmerzen in die kommende Runde gehen können.

Streben die Blau Weissen in absehbarer Zeit den Sprung in die Tennis-Regionalliga an? Immerhin spielen die Villinger Damen bereits in dieser Liga.

Vor drei Jahren hatten wir bereits diese Möglichkeit und freiwillig auf die Aufstiegsspiele verzichtet. Sollte sich diese Chance irgendwann wieder bieten, werden wir neu entscheiden. In dieser Saison ist es übrigens auch so, dass keine der vorderen Mannschaften in die Regionalliga aufsteigen will.