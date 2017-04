Regionalsport Schwarzwald "Wir sind an uns selbst gescheitert." Rückblick auf 21. Spieltag in der Kreisliga A 1

"Wir sind an uns selbst gescheitert." Rückblick auf 21. Spieltag in der Kreisliga A 1

Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Aufsteiger Hajduk Villingen verteidigte mit einem 3:0-Erfolg beim Abstiegskandidaten FC Königsfeld II den zweiten Tabellenplatz. „Es war eines dieser Spiele, in denen du mehr zu verlieren als zu gewinnen hast. Nach unserer etwas glücklichen Führung hatten Königsfeld ein, zwei gute Chancen, bei denen das Spiel kippen kann“, sagt Trainer Predrag Kicic. Er freut sich schon jetzt auf den 23. April, wenn das Top-Spiel beim Tabellenführer in Marbach ansteht. „Im Fußball ist alles möglich. Wir haben Platz zwei noch nicht sicher und Marbach ist noch kein Meister. Wir dürfen nicht nachlassen. Wir haben die große Chance, eine klasse Saison zu krönen“, ergänzt Kicic.

Den dritten Sieg im vierten Spiel nach der Winterpause feierte der SV Rietheim mit dem 2:1 gegen die SG Buchenberg. „Meine Mannschaft hat verstanden, um was es in dieser Saisonphase geht. Ich bin überzeugt, dass wir die Liga sicher halten werden, wenn wir unser Potenzial abrufen“, sagt Trainer Rafael Zimmermann. Mit der ersten Halbzeit war Zimmermann sehr zufrieden: „Die zweiten 45 Minuten waren ein typischer Sonntagskick. Da ging es nur noch um die drei Punkte. Wir haben unsere Konter schlecht zu Ende gespielt.“

Enttäuscht von seiner Mannschaft war Hannes Feucht, Trainer der SG Buchenberg/Neuhausen. „Mit Ausnahme von Schlussmann Marcus Rumi und Christian Jauch blieben alle Spieler hinter den Erwartungen zurück. Wir haben zu keiner Zeit das Potenzial abgerufen, das in der Mannschaft steckt“, bilanziert Feucht die 90 Spielminuten. Dabei hatte der Trainer große Hoffnungen, denn nach langer Zeit war die Elf wieder einmal gut besetzt. „Ich bin etwas sprachlos. Damit hatte ich nicht gerechnet, zumal ich das Gefühl hatte, dass die Mannschaft meine Vertragsverlängerung positiv aufgenommen hat“, ergänzt Feucht.

Nachdem die Sportfreunde Neukirch aus den Partien gegen die zweiten Mannschaften der DJK Villingen und FC Königsfeld nur einen Zähler mitgenommen hatten, gab Trainer Klaus Waldvogel für die Partie beim Spitzenreiter Marbach ein Unentschieden als Zielstellung aus. Lange lief es gut für Neukirch. „Letztlich ging dem Tor zum 0:1 eine dumme Situation voraus, die der Marbacher Effinger sofort nutzte. Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft. Ich hoffe, wir haben auch einmal das Glück, das uns gegenwärtig fehlt“, betont Waldvogel. Seine Elf müsse das Ergebnis schnell abhaken und sich sofort auf die kommende Aufgabe gegen Weilersbach konzentrieren.

Mit dem 6:3-Erfolg gegen Kappel hat der FC Unterkirnach gezeigt, dass die Mannschaft im Kampf um den Ligaerhalt erkannt hat, wie ernst die Lage ist. „Nach zwei eher schlechten Spielen wollten wir besser auftreten. Geholfen hat uns, dass wir einige Rückkehrer in der Mannschaft haben. Sofort sind wir stärker und haben mehr Möglichkeiten“, sagt Spielertrainer Robert Logusan. Allerdings musste die Elf bis in die Schlussphase um den Sieg zittern, denn nach 89 Minuten stand es nur 4:3. „Der Sieg ist sehr wichtig. Allerdings ist es damit nicht getan. Wir haben noch neun Partien, von denen wir mehr als die Hälfte gewinnen müssen“, ergänzt Logusan, der sich besonders für den dreifachen Torschützen Jakob Beha freute.

Enttäuschte Gesichter gab es beim FC Kappel. „Wir haben die ersten drei Gegentreffer nach Standards kassiert, das ist sehr ärgerlich. Zudem darf es einfach nicht passieren, dass wir nur 60 Sekunden nach dem 3:3-Ausgleich wieder einen Treffer kassieren“, zeigt Trainer Kai Bommer die Schwachstellen auf. Er hatte bis zum Schluss gehofft, dass seiner Elf noch das 4:4 gelingt. „Unterkirnach hat stark angefangen. In dieser Form steigt die Elf nicht ab. Wir hingegen sind letztlich an uns selbst gescheitert“, fügt Bommer an.

Zwei Remis, zwei Niederlagen: Beim VfB Villingen hatte sich keiner den Rückrundenauftakt so vorgestellt. Beim jüngsten 0:3 in Fischbach kassierte der VfB binnen zehn Minuten die drei Tore durch den Fischbacher Mohamed Mahjoubi. „Uns wurde beim Stand von 0:0 ein Treffer aberkannt. Andererseits ging dem 0:1 eine Abseitsstellung voraus. Das war alles sehr bitter“, sagt Juan Soler, der in der Partie Trainer Antonio Szarmach vertrat. Soler ist indes guter Dinge, dass der VfB auch bald wieder positive Ergebnisse liefert, um sich von den Abstiegsrängen fernzuhalten. „Wir haben eine junge Mannschaft und werden diesen Weg weiterhin verfolgen“, fügt Soler an.

Schon nach 20 Minuten lag der FC Tannheim mit 0:2 in Weilersbach hinten. Nach 90 Minuten stand es 2:2. „Wir sollten mit dem Punkt zufrieden sein. Weilersbach stand sehr tief und wir haben nicht die Lösungen gefunden, um mehr mitzunehmen“, sagt Trainer Christoph Raithel. Tannheim ist mit 23 Punkten und Platz zwölf noch längst nicht gesichert. „Vor der Saison hatten wir andere Ziele. Nun sieht es so aus, dass wir zumindest den zwölften Platz halten wollen“, ergänzt Raithel.