"Wir sind alle ganz hibbelig"

FC Neustadt hat Klassenerhalt in der Verbandsliga am letzten Spieltag wieder selbst in der Hand

Fußball-Verbandsliga: (daz) Seit dem vergangenen Samstag hat der FC Neustadt den Klassenerhalt wieder selbst in der eigenen Hand. Dank des 3:1-Erfolges gegen Endingen hat der Verbandsliga-Neuling am vorletzten Spieltag die Abstiegsplätze verlassen. Mit Solvay Freiburg, Waldkirch und Pfullendorf stehen drei der vier Absteiger fest. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden Neustadt und Bühlertal den letzten Absteiger unter sich ausmachen. Neustadt gastiert am letzten Spieltag beim Tabellenzweiten Freiburger FC, Bühlertal spielt zur gleichen Zeit beim Tabellendritten Denzlingen.

Mann des Tages war am Samstag Sam Samma mit drei Treffern. „Er steht mit seinen Toren natürlich im Mittelpunkt, aber die ganze Mannschaft hat sich ein dickes Lob verdient. Wir haben gegen eine Endinger Mannschaft gewonnen, die sportlich fair auftrat und uns keinen Zentimeter geschenkt hat“, sagt Neustadts Trainer Klaus Gallmann.

Ein Beispiel für das Engagement der Neustädter war Mittelfeldspieler Florian Heitzmann. Am Donnerstag konnte er mit einem dick bandagierten Fuß kaum laufen und stand am Samstag dennoch 45 Minuten auf dem Platz, ehe er die Segel endgültig streichen musste. „So sind unsere Jungs. Sie stellen sich ganz in den Dienst der Mannschaft und des Vereins“, lobt Gallmann.

Gallmann rechnet am letzten Spieltag mit einem Herzschlagfinale. „Es kann auf beiden Plätzen bis zur 88. Minute unentschieden stehen und eine Mannschaft trifft noch. Wir sind auf alles vorbereitet. Am schlimmsten ist die Wartezeit bis Samstag. Wir sind jetzt schon alle hibbelig und wollen lieber heute als morgen spielen.“ Zwei, drei eigene Beobachter werden die Neustädter in Denzlingen platzieren, um ständig über den dortigen Spielstand informiert zu sein. Doch am liebsten würden die Hochschwarzwälder darauf verzichten und mit einem eigenen Sieg nicht auf das andere Ergebnis angewiesen sein.

Für die Neustädter spricht vor dem Saisonfinale der unbändige Wille, in der Verbandsliga zu bleiben. Nach den ersten acht punktlosen Spieltagen bereits als sicherer Absteiger gehandelt, haben sich die Hochschwarzwälder nun in eine Situation gebracht, die alles möglich erscheinen lässt. Gallmann: „Wir haben schon seit Wochen davon gesprochen, dass erst am letzten Spieltag die Entscheidung fallen wird. So ist es gekommen. Dass wir mit einem Punkt Vorsprung in die letzten 90 Minuten gehen, wird uns einen Schub geben.“