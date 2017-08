Regionalsport Schwarzwald "Wir nehmen die Favoritenrolle an"

Saisonvorschau der Kreisliga B, Staffel 1. FC Unterkirnach will den Wiederaufstieg schaffen

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Mit zwei Partien startet die Kreisliga B 1 am Wochenende in die neue Saison. In der Liga gibt es mit Unterkirnach, Gütenbach und Königsfeld II gleich drei Absteiger aus der Kreisliga A.

Nach über 20 Jahren ist der FC Unterkirnach wieder einmal in der untersten Spielklasse. Es soll kein Aufenthalt von Dauer werden. Schon im ersten Jahr ist es das Ziel, den kleinen Betriebsschaden wieder zu reparieren. „Wir wissen, dass wir als Favorit gehandelt werden und nehmen diese Favoritenrolle auch an. Wir wollen den sofortigen Wiederaufstieg schaffen“, sagt Vorsitzender Martin Kuberczyk. Mit Walter Faletta und Johannes Guggolz hat ein neues Spielertrainer-Duo die Verantwortung übernommen. Beide haben bereits in der Landesliga gespielt. „Die Vorbereitung verlief gut, was auch für die Trainingsbeteiligung gilt“ ergänzt Kuberczyk. Für ihn sind die beiden Mitabsteiger die wahrscheinlich härtesten Konkurrenten.

Nach sechs Spielzeiten in der Kreisliga A muss auch der FC Gütenbach einen neuen Anlauf in der Kreisliga B schaffen. „Wir sind personell gut aufgestellt, aber nicht der Favorit“, sagt Vorsitzender Michael Eschle. Die Gütenbacher verfolgen einen Zwei-Jahres-Plan, an dessen Ende der Wiederaufstieg stehen soll. Immerhin gelang es, einige ehemalige Spieler zurückzuholen. „Ich sehe Unterkirnach ganz vorn. Auch der FC Weiler kann eine gute Runde spielen“, ergänzt Eschle.

Wie bei Gütenbach stand auch beim FC Königsfeld II der Abstieg aus der Kreisliga A frühzeitig fest. Nur zu gern möchten die Königsfelder wieder zurück, auch um als Unterbau für die ambitionierte erste Mannschaft (Bezirksliga)den jungen Spielern größere Herausforderungen zu bieten.

Recht deutlich verpasst der FKB Villingen trotz Tabellenplatz drei in der vergangenen Saison den Sprung in die Aufstiegsspiele. Die Diskrepanz zwischen den Heimauftritten (22 Punkte) und den Auswärtsspielen (11) war zu groß. In den vier Vorbereitungsspielen gelangen zwei Siege. Mit Alexander Feucht, der auch dem Trainerteam angehört, hat FKB einen höherklassig erfahrenen Neuzugang.

Jahrelang galt der FC Mönchweiler als fester Bestandteil der Bezirksliga. Seit 2007 steckt der Verein nun bereits in der Kreisliga B fest. Vor zwölf Monaten scheiterte die Elf in den Aufstiegsspielen. In der Vorbereitung zeigte sich die Elf von Trainer Umit Bayraktar in der Offensive sehr treffsicher. In der vergangenen Saison war die Defensive das Aushängeschild, in 18 Spielen gab es nur 20 Gegentreffer.

Unter anderem mit einem 5:1-Testspielsieg in Tannheim deutete der NK Zagreb Villingen an, dass die Elf in der neuen Saison ganz oben mitmischen will. Das schien schon in der vergangenen Saison möglich, doch in den letzten vier Spielen wurde der bis dahin zweite Platz noch abgegeben. Letztmals spielte Zagreb 2009/10 in der Kreisliga A. Damals war es jedoch nur ein einjähriger Abstecher.

Seit dem Abstieg 2011 versucht der SV Niedereschach an bessere Zeiten anzuknüpfen. Doch seitdem rangieren die Niedereschacher in der Kreisliga B meist nur auf einem Mittelfeldplatz. Eine bessere Platzierung verspielte die Elf zuletzt bereits in der Vorrunde durch lediglich nur neun Punkte. Da halfen die 18 Zähler aus der zweiten Saisonhälfte nicht mehr entscheidend vorwärts. Nur wenn die Elf konstanter agiert, scheint mehr als zuletzt Platz acht möglich.

Mit einer ganz jungen Mannschaft geht der FC Weiler in die Saison. Viele Jungs aus der guten Nachwuchsarbeit sollen zu besseren Zeiten beitragen. Der siebte Tabellenplatz der Vorsaison ist für den Verein nicht zufriedenstellend. „Wir wollen vorne dabei sein. Darunter verstehe ich eine Platzierung unter den besten vier Mannschaften“, sagt Vorsitzender Stefan Hock, der seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat. „Wir haben viele Jungs, die es besser können als ich“, schmunzelt Hock. Mit Lothar Schwarzwälder und Frank Rapp gibt es ein Trainer-Duo, das es offenbar versteht, mit den jungen Spielern zu arbeiten.

Mehrere Anläufe startete in den vergangenen Jahren der FV/DJK St. Georgen, doch ein wirklicher Aufschwung ist bisher Fehlanzeige. Die Bergstädter gehen nun bereits in das zehnte Jahr in Folge in die Kreisliga B-Saison. Ein Jubiläum, was keinen im Verein bei der einst glanzvollen Vergangenheit erfreut. Nun folgt der nächste Anlauf. Nach ganz oben wird es kaum reichen, also setzen sich die St. Georgener zunächst kleine Ziele. Magere fünf Siege und 19 Punkte aus der vergangenen Saison sollen verbessert werden. Anzusetzen gilt es bei der Chancenauswertung. 27 Treffer waren in der vergangenen Saison der zweitschlechteste Wert in der Liga.

Seit 2009 spielen die Sportfreunde Schönenbach in der Liga. Zweimal gelang es, am Wiederaufstieg zu schnuppern. Mit nur 16 Punkten waren die Sportfreunde in der vergangenen Saison davon weit entfernt. Ein besseres Abschneiden wird angestrebt. Zumindest erst einmal ein kleiner Schritt ins Mittelfeld der Tabelle.

Auch wenn der A.S.C. St. Georgen in seiner ersten Saison die „Schießbude“ der Liga war, so ist es der Mannschaft doch hoch anzurechnen, dass sie nie aufsteckte und trotz ständiger Misserfolge weiter machte. Auch in der Saison sind die Ziele sehr bescheiden. Immerhin gab es in der Vorbereitung einen 1:0-Erfolg beim FC Gutmadingen II.