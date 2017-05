Regionalsport Schwarzwald "Wir müssen nicht auf andere schauen"

Rückblick auf den 25. Bezirksliga-Spieltag. Zweikampf um die Meisterschaft wird immer spannender

Fußball-Bezirksliga: (daz) Vieles deutet darauf hin, dass es einen Zweikampf um die Meisterschaft geben wird. Obereschach und Königsfeld haben sich etwas von den Verfolgern abgesetzt, die jedoch alle noch eine Partie Rückstand haben. Im Tabellenkeller zittern vier Mannschaft um den Klassenerhalt, wobei Grafenhausen mit zwölf Punkten die schlechteste Ausgangsposition hat.

Unter der Woche musste sich der SV Obereschach im Spitzenspiel gegen Verfolger Königsfeld auf eigenem Platz mit 2:4 Toren geschlagen geben. Am Wochenende folgte ein 2:2 in Tennenbronn. Bei noch fünf ausstehenden Spielen geht Obereschach mit einem Punkt Vorsprung auf die Zielgerade. „Wir haben alle Chancen in der eigenen Hand und müssen nicht auf andere Teams schauen. Diese Konstellation sollte uns motivieren“, sagt Trainer Mario Bibic. Er lobte in den zwei Top-Spielen den engagierten Einruck seiner Mannschaft. „Wir bieten guten Fußball an, der sich anschauen lässt. Allein aus der Flut der guten Chancen müssen wir mehr Ertrag erzielen und noch konsequenter die Angriffe abschließen“, so Bibic. Ein Sonderlob erhielt Torhüter Yannic Haag. Bibic: „Er hat uns in der Schlussphase in Tennenbronn den Punkt festgehalten.“

In einer Top-Form befindet sich gegenwärtig der FC Königsfeld. Am Mittwoch der Sieg in Obereschach und am Sonntag das 6:1 in Grafenhausen haben den Rückstand auf einen Zähler reduziert. „Unser Ziel ist es, aus den restlichen fünf Spielen möglichst 15 Punkte zu holen. Auf alle anderen Dinge haben wir keinen Einfluss“, sagt Spielertrainer Jörg Holik. Er hat den Tabellendritten Geisingen auch noch nicht ganz abgeschrieben. Interessanterweise haben Königsfeld und Obereschach einen nahezu identischen Restspielplan mit den gleichen Gegnern. Für den gegenwärtig guten Lauf macht Holik mehrere Gründe aus. „Jeder Spieler weiß um die tolle Konstellation. Zudem haben wir nahezu die beste Formation und alle sind bereit, für den Nebenmann zu kämpfen und zu ackern.“

Schon vor der Partie des FC Hochemmingen gegen den SV Geisingen war klar, dass nur der Sieger weiterhin eine kleine Chance hat, die ersten zwei Mannschaften noch anzugreifen. In diese Position brachte sich Geisingen mit dem 3:2-Erfolg. „Es war ein verdienter Sieg, weil wir die besseren Chancen hatten. Für die Zuschauer war es ein interessantes Derby auf gutem Niveau“, sagt Geisingens Spielertrainer Marijan Tucakovic. Er weiß indes, dass in den restlichen sechs Spielen alles passen muss, um noch auf Rang zwei zu schielen. „Wir haben zwar noch eine Partie nachzuholen, aber neun Punkte Rückstand sind gewaltig. Da wir zudem das weitaus schlechtere Torverhältnis haben, sind es eigentlich zehn Punkte Rückstand. Die aufzuholen, ist nahezu unmöglich.“ Platz drei und die realistische Aussicht, am 10. Mai in Dauchingen ins Bezirkspokalfinale einzuziehen, werden die Geisinger weiterhin antreiben.

Trotz des klaren 4:0-Erfolgs gegen Überauchen und nunmehr 30 Punkten wähnt sich Kadir Ibis, Trainer des SV TuS Immendingen, noch nicht auf der sicheren Seite. „Theoretisch sind wir noch nicht gesichert, aber es war natürlich ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wir haben das Spiel bestimmt, hätten aber viel früher für klare Verhältnisse sorgen müssen.“ In der Schlussviertelstunde traf seine Elf dreimal. Ibis: „Wir wollen auf jeden Fall vor dem Derby gegen Geisingen am 14. Mai alles klar machen, um dann befreit aufzuspielen.“ Für die Immendinger spricht, dass sie mit Abstand das beste Torverhältnis von allen Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte haben.

Mit einem klaren 5:0-Sieg über Brigachtal setzte der FC Schönwald ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf. Schon nach 45 Minuten war bei der 4:0-Führung alles gelaufen. „Wir haben eine ausgezeichnete erste Halbzeit gespielt und später das Ergebnis eher verwaltet. Die Partie hat gezeigt, dass wir noch eine Chance haben und diese auch nutzen wollen“, sagt Schönwalds Sportlicher Leiter, Klaus-Peter Bach. Er schaut dabei auch auf die Landesliga, in der gleich drei Schwarzwälder Teams um den Klassenerhalt kämpfen. „Sollte es da nur einen Absteiger in unsere Bezirksliga geben, haben wir alle Möglichkeiten. Aber das sind Dinge, die wir zwar beobachten, aber nicht beeinflussen können“, ergänzt Bach. Mann des Tages war Julian Kaiser, der binnen 20 Minuten einen Hattrick erzielte.

Einen weiteren Rückschlag muss der FC Brigachtal nach der Partie in Schönwald verkraften. „Es läuft gegenwärtig alles gegen uns. Da beziehe ich auch den Sieg von Hinterzarten in Dauchingen mit ein“, sagt Trainer Massimo Verratti, der in Schönwald von Fabian Schwarz vertreten wurde. „Das Ergebnis spielt in keinster Weise den Spielverlauf wider. Wenn es nach acht Minuten 2:0 für uns steht, geht die Partie anders aus. Wir haben gut gespielt, doch im Gegensatz zu Schönwald die Chancen nicht genutzt“, sagt Verratti nach Rücksprache mit Schwarz. Brigachtal bleibt bei 18 Punkten stehen und für die heutige Partie gegen Dauchingen ist klar: „Wir müssen drei Punkte holen. Es gibt keine Preise für schöne Aktionen. Allein das Ergebnis zählt“, so Verratti.