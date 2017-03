"Wir hatten defensive Fußfesseln"

Rückblick auf den 22. Landesliga-Spieltag. Vier der sieben Schwarzwälder Teams punkten dreifach

Fußball-Landesliga: Mit 35 Treffern in acht Spielen dominierten beim Auftakt in die zweite Saison-Hälfte die Offensivreihen. 20 Treffer davon erzielten die Schwarzwälder Teams, doch nur vier von ihnen durften sich über drei Punkte freuen. Ein Trio ging leer aus.

Der FC 08 Villingen II feierte einen 5:0-Sieg in Frickingen bei der Spvgg. F.A.L. „Wir haben kämpferisch alles abgerufen und hätten auch höher gewinnen können. Mit Ausnahme einer kurzen Phase, als uns Schlussmann Gißler im Spiel hielt, war das eine beeindruckende Leistung“, lobt Trainer Jörg Klausmann. Zwei eingewechselte Spieler (Bak, Mullai) trugen sich in die Torschützenliste ein. „Der Konkurrenzkampf treibt uns an. Einige Spieler wie Novakovic, Weißhaar oder Chiurazzi hatten einen Glanztag erwischt. Zudem tut uns ein Cakici im Mittelfeld sehr gut. Weitere Spieler drängen nach, sodass ich zuversichtlich in die kommenden Partien gehe. In der Verfassung sind wir schwer zu schlagen. Immerhin hatte F.A.L. in der zweiten Halbzeit keine echte Torchance“, ergänzt Klausmann.

Christian Leda, Trainer der DJK Donaueschingen, nahm eine Teilschuld für die 0:3-Niederlage in Furtwangen auf sich. „Selbstkritisch sollte man sein. Wir waren sehr defensiv aufgestellt und haben das auch 45 Minuten gut gemacht. Später ist es uns nicht mehr gelungen, diese defensiven Fußfesseln abzulegen“, resümiert Leda und spricht von einem „gebrauchten Tag“. Seine Mannschaft habe nicht das gespielt, was sie kann. Mehrfach scheiterten die Donaueschinger bei guten Offensivaktionen am ausgezeichneten Furtwanger Schlussmann Wehrle. Leda: „Ich hätte rechtzeitig etwas verändern müssen. Den Schuh ziehe ich mir an.“

Der 3:0-Sieg gegen Donaueschingen war für Markus Knackmuß, Spielertrainer des FC Furtwangen, ein verdienter Erfolg. „Wir haben es geschafft, die guten Dinge aus der Vorbereitung zu übernehmen. Das frühe Tor in der zweiten Halbzeit und der schnelle Treffer zum 2:0 haben uns dabei geholfen“, resümiert Knackmuß. Die starken Leistungen von Schlussmann Wehrle waren für Knackmuß „Manuel-Neuer-Like“. Einziger Wermutstropfen war der Mittelfußbruch von Patrick Eschle, zumal es den Furtwanger Spieler bereits zum zweiten Mal an der gleichen Stelle traf und nun wohl eine Operation nötig sein wird, die Eschle zu einer längeren Pause zwingt.

Ein nur für die Zuschauer und weniger für die Trainer unterhaltsames Spiel sah Tobias Urban, Coach des FC Löffingen, beim 3:2-Erfolg seiner Mannschaft in Walbertsweiler. Zweimal führte seine Elf und kassierte zweimal binnen fünf Minuten den Ausgleich. „Wir haben den erwartet schweren Boden sehr gut angenommen, müssten aber mit einer 2:1-Führung in die Pause gehen. In Halbzeit zwei waren wir die bessere Mannschaft“, bilanziert Urban. Nach langer Pause war es schließlich Löffingens Torjäger Benjamin Gaudig, der zum 3:2-Siegtreffer traf. Urban: „Ein Tor, wie es wohl nur Gaudig schießen kann.“ Ein Lob erhielt auch der zweifache Torschütze Marco Kopp, den Urban schon in der vergangenen Woche als einer der Gewinner der Vorbereitung bezeichnete.

Richtig angefressen war Enrique Blanco, Trainer des FC Schonach, nach der 2:5-Heimniederlage gegen Mitaufsteiger SC Markdorf. „Eine gute Auftaktviertelstunde reicht in der Liga einfach nicht, um eine Partie zu gewinnen. Wir haben danach zwei Gänge herunter geschaltet und dafür die Strafe kassiert. Meine Spieler müssen mir erst noch erklären, was sie dabei gedacht haben“, meldet Blanco Gesprächsbedarf an. Unverständlich ist Blanco auch, wie seine Elf in Minute 45 zum 1:3 trifft, psychologisch gestärkt in die Pause geht und nur Sekunden nach dem Wiederanpfiff das 1:4 kassiert. „Einige haben offenbar gedacht, es geht auch mit halber Kraft. So haben wir in der Liga nichts verloren“, mahnt Blanco, der kurzfristig auf drei Spieler, darunter Torjäger Alexander German, verzichten musste.

Auf eine Aufbruchstimmung hatte Heinz Jäger, Trainer des FC Gutmadingen, vor der Partie gegen den SC Konstanz gehofft. Ergebnismäßig ist das seiner Elf bei der 1:3-Heimniederlage nicht gelungen. „Wir hatten den Gegner gut im Griff und ich kann meiner Mannschaft auch nicht viel vorwerfen. Letztendlich war es ein individueller Patzer, der uns ein besseres Ergebnis kostete“, sagt Jäger. Er habe trotz der Niederlage „viel Gutes“ von seiner Elf gesehen. Dass die zahlreichen eigenen Chancen nicht genutzt werden, will Jäger indes nicht nur mit Pech erklären. Da, wie in einigen anderen Situationen auch, vermisste Jäger die „individuelle Stärke“. Nicht glücklich ist der Coach zudem, dass seine Elf am kommenden Wochenende spielfrei ist. „Nach einem Spiel wieder zu pausieren ist unglücklich.“ Er hat daher einen Test am Samstag beim FV Rottweil vereinbart.

Einen mageren Punkt holte die DJK Villingen aus den bisherigen neun Heimspielen. Nun feierte die Elf von Trainer Ralf Hellmer einen kaum erwarteten 4:0-Erfolg gegen Stockach. „Ich hatte schon in der Vorbereitung gesehen, dass wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Daran haben die Jungs angeknüpft. Nun durften wir uns bis Montag, 19 Uhr, darüber freuen. Ab da zählt nur noch das nächste Spiel“, so Hellmer. Auf seiner Elf, als Abstiegskandidat Nummer eins nach der Winterpause gestartet, lastete ein großer Druck. Wie die Spieler diesen ausblendeten, gefiel Hellmer, wobei die schnelle Führung viel Sicherheit gab. Auch dass vier Spieler die vier Treffer erzielten, macht laut Hellmer Hoffnung, möglicherweise doch noch eine Aufholjagd zu starten, wobei die DJK weiterhin elf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz hat.