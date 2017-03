Deutliche Worte von Trainer Benjamin Gallmann nach Neustädter Heimniederlage gegen Lahr

Fußball-Verbandsliga: (daz) Mit vier Punkten aus den ersten zwei Partien nach der Winterpause war der FC Neustadt nach Wunsch gestartet. Am Samstag jedoch gab es mit der 2:5-Heimpleite gegen den SC Lahr einen Rückschlag. Neustadt vergab die große Chance, sich deutlich von der Abstiegszone zu lösen. „Wir sind alle sehr enttäuscht, vor allem weil die Partie nach 40 Minuten beim 0:4-Rückstand für uns schon verloren war“, resümiert Trainer Benjamin Gallmann.

Der Neustädter Trainer verteilte nach den 90 Minuten keine guten Zeugnisse an seine Spieler. „Wir haben uns taktisch naiv angestellt. Schon im Spielaufbau sind uns eklatante Fehler unterlaufen, die so in der Liga nicht vorkommen dürfen und auch sofort bestraft werden.“ Nach den jüngsten Eindrücken hätte das Gallmann eher nicht erwartet. So sei der Sieg für Lahr auch jederzeit verdient gewesen und Neustadt um eine bittere Erfahrung und Enttäuschung reicher.

Der zwischenzeitliche Vorsprung von vier Zählern auf den ersten Abstiegsplatz ist nun wieder auf einen Punkt geschmolzen. Noch ist Gallmann zuversichtlich, dass der Aufsteiger die Klasse halten wird. „Wir haben noch gegen die unmittelbaren Konkurrenten Heimspiele und treten auswärts nahezu ausschließlich bei Spitzenteams der Liga an. Wir haben es somit selbst in der Hand, auf eigenem Platz die Punkte zu holen und den Klassenerhalt perfekt zu machen.“ Allerdings muss sich die Mannschaft dabei in einer anderen Verfassung als am vergangenen Samstag zeigen. Obwohl Weihnachten längst vorbei ist, verteilten die Hochschwarzwälder gegen Lahr Geschenke wie am 24. Dezember.

Auf der positiven Seite nehmen die Neustädter von der Heimpleite nur einen Aspekt mit. Die Mannschaft zeigte beim 0:4 Moral und hatte nach dem 2:4 sogar die Chance zum dritten Treffer. Es wäre fast eine ähnliche Partie wie gegen Bad Dürrheim geworden, als Neustadt nach einem 0:3-Rückstand mit 4:3 gewann. Mit dem fünften Treffer raubte Lahr indes alle Hoffnungen auf eine erneute Aufholjagd. „Es war der Tag der vergebenen Chancen, weil wir zu großzügig den Gegner unterstützt haben“, ergänzt Gallmann. Seine Mannschaft müsse jetzt ganz schnell aus den Fehlern lernen und es wieder besser machen, auch wenn am kommenden Wochenende in Auggen ein Punktezuwachs eher unwahrscheinlich ist.