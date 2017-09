Regionalsport Schwarzwald Wir haben mehr hungrige Spieler." Interview mit SERC-Trainer Pat Cortina

Die Wild Wings starten am Freitag (19.30 Uhr) in Iserlohn und am Sonntag (16.30 Uhr) daheim gegen Mannheim in die DEL-Saison. Trainer Pat Cortina spricht über die Schwenninger Mannschaft und seinen Traum

Herr Cortina, fünfeinhalb Wochen Vorbereitung sind jetzt vorbei. Ihr Fazit vor Saisonbeginn?

Es lief wunschgemäß. Zum einen hatten wir keine größeren Verletzungen, was ganz, ganz wichtig war. Die Jungs verstehen, was wir als Trainer von ihnen erwarten und wie wir spielen wollen. Die Einstellung war super.

Was bereitete Ihnen am meisten Freude in den vergangenen Wochen?

Jeder Spieler zeigt, dass er von Tag zu Tag immer ein Stück besser werden will. Wir können sehr gut Schlittschuh laufen und sind ein schnelles Team. Mit den Schweizer Erstligisten Biel und Genf und der russischen Mannschaft Novgorod konnten wir in den Testspielen das hohe Tempo mitgehen.

Wo gibt es noch Schwachstellen?

Die Konstanz über 60 Minuten fehlt noch. Das hat sich in den Testspielen gezeigt.

Hat die Mannschaft die Philosophie der Wild Wings schon verinnerlicht?

Das ist ein Prozess und ich bin überzeugt, dass die Spieler diese Philosophie verinnerlichen werden. Jeder Einzelne muss stolz sein, das Trikot der Wild Wings zu tragen.

Will Acton ist der neue Kapitän. Ist er auch Ihr Wunschkapitän?

Das ist eine schwierige Frage. Will war auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Die Mannschaft hat eine hervorragende Wahl getroffen. Aber auch Simon Danner, Uli Maurer, Kalle Kaijomaa oder Andrée Hult sind Führungsspieler. Auch einer von ihnen wäre eine sehr gute Wahl gewesen.

Sie konnten, im Gegensatz zum vergangenen Jahr, die Kaderplanung beeinflussen. Wie wichtig war dies für Sie?

Es war sehr wichtig. Wir konnten auch über unsere Philosophie, auf junge deutsche Spieler zu setzen, noch einmal nachdenken. Man muss aber auch sagen, dass bereits letztes Jahr bei der Zusammenstellung des Kaders gute Arbeit geleistet wurde. Ich weiß nicht, ob ich damals ein anderes Team zusammengestellt hätte.

Schwenningen hat acht neue Spieler verpflichtet. Warum ist das aktuelle Team besser als die Mannschaft der vergangenen Saison?

Die jetzige Mannschaft ist homogener. Wir haben mehrere Spieler, die am gleichen Punkt in ihrer Karriere stehen. Mehr junge, hungrige Spieler. Aber wenn ich jetzt schon sagen würde, das Team ist besser, wäre das respektlos gegenüber der Mannschaft der vergangenen Saison.

Fünf neue Verteidiger, drei neue Stürmer. Vergangene Saison lag der Schwachpunkt der Wild Wings eher in der Offensive. Hätten Sie daher nicht mehr Stürmer als Verteidiger verpflichten sollen?

Im heutigen Eishockey müssen alle fünf Spieler auf dem Eis gleichermaßen für die Defensive und Offensive arbeiten. Gegentreffer liegen nicht nur an den Verteidigern und erzielte Tore genauso wenig nur am Sturm. Man kann mit neuen Verteidigern auch die Offensive stärker machen.

Sie haben sich dafür entschieden, mit acht Kontingentspielern in die Saison zu gehen, obwohl neun Ausländer pro Spiel eingesetzt werden können. Sind Sie immer noch davon überzeugt?

Ja. Es spielt für mich keine Rolle, welche Nationalität im Reisepass steht. Wir haben gute deutsche Spieler verpflichtet. Es macht keinen Sinn, wenn wir ihnen keine Chance geben.

Dustin Strahlmeier ist 25 Jahre alt, Marco Wölfl erst 23. Der Großteil der DEL-Torhüter ist jedoch über 30. Welche Rolle spielt die Erfahrung auf dieser Position?

Das Alter spielt nicht die entscheidende Rolle. Viel wichtiger ist, dass sich ein Torhüter keinen zu großen Druck und nicht zu viele Gedanken macht. Genau so, wie es Dustin vergangene Saison gezeigt hat.

Mit Sascha Goc ist ein sogenannter Blueliner mit einem immensen Schlagschuss nicht mehr im Team. Wer kann seine Rolle übernehmen?

Niemand hat solch einen harten Schuss wie Sascha Goc. Wir haben nun andere Spielertypen und werden andere Wege finden, um dies zu kompensieren.

Die Sehnsucht nach Platz zehn, verbunden mit dem Einzug in die Pre-Playoffs, ist in Schwenningen weiterhin groß. Wie ist das zu schaffen?

Ich bin zuversichtlich, weil jeder Spieler vom ersten Trainingstag an hart an sich gearbeitet hat und auch weiterhin tut. Wir müssen aber vom Verletzungspech verschont bleiben. Man darf nicht vergessen, dass bei uns vergangene Saison im Durchschnitt vier Spieler pro Partie fehlten. Das ist eine Menge.

Spüren Sie, dass die Erwartungshaltung im Umfeld größer wurde?

Ja, klar. Das ist eine normale Entwicklung, aber auch positiv. Höhere Erwartung bedeutet, dass man optimistisch ist. Ich selbst habe die größte Erwartungshaltung.

Blickt man auf die Etats der anderen Mannschaften, gibt es fünf DEL-Teams, die mit Schwenningen in etwa auf Augenhöhe sind. Somit sollte Platz zehn auch ein realistisches Ziel sein, oder?

Über Etats dürfen wir nicht nachdenken. Wir müssen tun, was wir können und uns nicht zu viele Gedanken machen, wie viel Geld wir zur Verfügung haben.

Bremerhaven kam in der Saison 2016/17 als Aufsteiger überraschend ins Viertelfinale der Playoffs. Was kann man von solch einem Team lernen?

Bremerhaven zeigte, was möglich ist, wenn man sich keinen Druck macht und einfach nur versucht, sein bestes Eishockey zu spielen.

Auf die Frage bei den DEL-Trainern, wer deutscher Meister wird, antworteten Sie: Schwenningen! Nur ein Scherz oder doch auch mit ein bisschen Hoffnung verbunden?

Warum sollte ich diesen Traum nicht haben? Das Schönste ist allerdings nicht, Meister zu werden, sondern der Weg zur Meisterschaft.

Was können Sie den SERC-Fans sagen, warum sie zu den Heimspielen in die Helios-Arena kommen sollen?

Wir werden auf dem Eis jene Leidenschaft zeigen, mit der uns unsere Fans immer unterstützen. Eishockey ist ein großartiges Spiel mit einer hohen Intensität. Wir haben das Team, das diese Intensität bringen kann. Viele Experten trauen uns nicht viel zu. Das muss für Schwenningen zusätzliche Motivation sein.

Am 4. März 2018 endet die Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga. Was werden Sie an den Tagen danach machen?

Entweder uns auf einen Gegner in den Pre-Playoffs vorbereiten oder einen möglichen Gegner in den Playoffs beobachten. Wie gesagt: Nicht viele glauben an uns. Deshalb wollen wir für eine Überraschung sorgen.

Zur Person

Pat Cortina wurde am 4. September 1964 im kanadischen Montreal geboren. Seit der Saison 2016/17 ist er Cheftrainer der Schwenninger Wild Wings. Zuvor war er beim EHC München unter Vertrag, den er 2010 von der zweiten Bundesliga in die DEL führte. Zudem war Cortina von 2012 bis zur Weltmeisterschaft 2015 Nationaltrainer. Das allerdings mit wenig Erfolg, unter seiner Regie verpasste die Mannschaft die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi. (sk)

