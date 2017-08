Wir haben ein Ausrufezeichen gesetzt

Rückblick auf den ersten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 1. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) Der SV Rietheim ist mit einem 4:0-Erfolg gegen den VfB Villingen an die Tabellenspitze marschiert. „Es ist immer schön, mit einem Sieg in die neue Saison zu starten. Wir haben mit einer guten Chancenauswertung geglänzt. Mit dem Spiel hat meine Mannschaft gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt“, freute sich Trainer Rafael Zimmermann über den starken Auftakt. Trotz des klaren Erfolgs sieht er noch viel Steigerungspotenzial, doch der Anfang sei gemacht.

Hinter Rietheim hat sich der FC Triberg mit dem 3:1-Erfolg gegen Neukirch eingeordnet. Tribergs neuer Trainer Joachim Wälde lobte dabei die mannschaftliche Geschlossenheit, mit der seine Mannschaft agierte. „Wir können sicherlich noch zulegen, aber nach den vielen Abgängen im Sommer war es wichtig, sich wieder zu finden. Ein Lob geht zudem an die Einstellung der Spieler“, so Wälde. Nur nach dem zwischenzeitlichen 1:2 gab es eine kleine Zittereinlage für die Triberger. Wälde: „Grundsätzlich sind wir ruhig geblieben und mit dem Treffer zum 3:1 war die Partie entschieden.“

Bei den Sportfreunden Neukirch bemängelte Trainer Klaus Waldvogel das etwas harte Einsteigen der Triberger. „Wir sind mit zwei verletzten Akteuren aus der Partie gegangen. Das muss nicht sein.“ Waldvogel bemängelte indes, dass die junge Neukircher Elf den Kampf nicht so angenommen hat, wie es nötig gewesen wäre. Verbesserungen müssten bei Standards greifen. „Zweimal haben wir nach Eckbällen einen Treffer kassiert. Da sollten wir abgeklärter und aufmerksamer agieren“, betont Waldvogel.

Gleich ein Ausrufezeichen setzte Aufsteiger SG Vöhrenbach/Hammereisenbach mit dem 3:1-Erfolg beim Bezirksliga-Absteiger FC Schönwald. „Vor dem Spiel wäre ich auch mit einem Punkt zufrieden gewesen. Drei sind natürlich um einiges besser“, freut sich SG-Trainer Franz Ratz. Erstaunt hat ihn, dass seine Elf sehr dominant aufgetreten ist. „Immerhin hat Schönwald noch vor wenigen Wochen zwei Liegen höher gespielt.“ Ratz weiß aber auch, dass seine Elf in einigen Situationen Glück hatte, so auch bei einer Kopfballabwehr auf der eigenen Torlinie. Nicht gefallen hat dem SG-Trainer, dass seine Elf nur Sekunden nach der 1:0-Führung das 1:1 kassierte. „Uns ist das erst vor einer Woche im Test gegen Eisenbach passiert. Nun zum zweiten Mal. Ich hätte nicht gedacht, dass wir binnen einer Woche zweimal den gleichen Fehler machen.“

Mit der Zielsetzung, „etwas Zählbares mitzunehmen“, fuhr der FC Kappel zum Derby nach Weilersbach. Mit dem 1:1 wurde der Auftrag von Trainer Kai Bommer erfüllt. „Nachdem wir in den Vorbereitungsspielen selbst gegen B-Kreisligisten verloren hatten, habe ich einige deutliche Leistungssteigerungen gesehen. Das war neben dem Ergebnis die erfreulichste Erkenntnis. Dennoch ist noch viel Luft nach oben. Aber wir haben den ersten Punkt und mit dem Erfolgserlebnis im Rücken werden wir weitere holen“, ergänzt Bommer.

Nicht zufrieden war indes Nunzio Pastore, der neue Trainer des FC Weilersbach, mit dem Auftritt seiner Elf. „Wenn es schon spielerisch nicht klappt, dann muss es zumindest kämpferisch und läuferisch klappen. Da haben wir nicht das gezeigt, was ich erwartet hatte. Kappel war eher bereit, läuferisch an die Grenzen zu gehen“, sagt Pastore. Er hat aus der Partie viele Erkenntnisse mitgenommen, an der er diese Woche und auch zukünftig arbeiten will. Er erwartete eine deutliche Steigerung seiner Elf.

Viele Fehler und drei geschenkte Gegentreffer sah Trainer Hannes Feucht von seiner SG Buchenberg/Neuhausen beim 3:3-Unentschieden gegen Aufsteiger SV Nußbach. „Wenn alle Spieler die Einstellung und Leidenschaft von Daniel Jäckle hätten, würden wir ganz oben mitspielen. Wie Daniel über 90 Minuten ackert und rackert ist einfach vorbildlich“, lobt Feucht. Ihm gefiel nicht, dass die Mehrzahl der Spieler nach jedem Gegentreffer die Köpfe hängen ließ. „Da müssen wir mit einer anderen Körpersprache auftreten“, fordert Feucht. Zu den drei Gegentreffern sagte der Trainer: „Allen drei gingen Abwehrfehler voraus. Da war kein herausgespielter Treffer dabei. So dürfen wir ein Spiel nicht herschenken.“