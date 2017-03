"Wir haben alles getroffen"

Rund um die Schwarzwälder Landesligisten. DJK Villingen seit 291 Minuten ohne Gegentreffer

Fußball-Landesliga: In diesem Jahr wird die Landesliga-Meisterschaft wohl ohne Schwarzwälder Beteiligung fallen. Der FC Radolfzell und der FC Singen haben sich mittlerweile schon etwas deutlicher abgesetzt.

Ohne Tore endete am Sonntag die Partie zwischen dem FC 08 Villingen II und dem FC Singen. „Über die Leistung meiner Mannschaft kann ich kein schlechtes Wort verlieren. Das Engagement hat gestimmt und auch in Unterzahl haben wir uns ordentlich verkauft“, resümiert Trainer Jörg Klausmann. Singen sei bei eigenen Angriffen stets gefährlich gewesen. Villingen habe hingegen ein, zwei gute Möglichkeiten ausgelassen. „Wir haben mit viel Leidenschaft gespielt. Das Quäntchen Glück hat gefehlt und es war auch etwas Unvermögen dabei. Auf der Leistung lässt sich aufbauen“, ist sich Klausmann sicher. Bei sieben Punkten Rückstand auf Singen und neun auf Radolfzell scheint der Zug nach ganz vorn abgefahren.

Nach der Niederlage in Furtwangen ging die DJK Donaueschingen am Sonntag auch gegen die Spvgg. F.A.L. (2:5) mit leeren Händen vom Platz. „Ich habe immer gesagt, dass uns eine ganz schwere Rückrunde erwartet. Die Worte bestätigen sich jetzt“, sagt Trainer Christian Leda. Einerseits hat Leda kaum personelle Alternativen, andererseits spielen einige Leistungsträger unter Niveau. „Vier, fünf Akteure bräuchten eine kleine Abkühlung, aber mir sind die Hände gebunden. Bei gerade elf Spielern kann ich nicht reagieren.“ Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Am kommenden Wochenende in Singen werden auch Berkay Cakici und Stephan Ohnmacht fehlen. Nicht ganz glücklich waren die Donaueschinger zudem mit einigen Schiedsrichterentscheidungen vor den Gegentreffern. „Das mag alles sein, aber wir haben genügend andere Baustellen, die wir dringend schließen müssen“, fügt Leda an.

Sechs Punkte und 8:3 Tore. Dem FC Löffingen ist der Rückrundenauftakt gelungen. Offenbar ist die Mannschaft gewillt, dem nach der Saison scheidenden Trainer Tobias Urban den bestmöglichsten Abschied zu schenken. „Das 5:1 gegen den Hegauer FV ist um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. In den ersten 45 Minuten lief unser Spiel nicht nach Wunsch. Da hatten wir es auch Schlussmann Dominik Osek zu verdanken, dass wir mit einer Führung in die Pause gegangen sind“, sagt Urban. Nach dem Seitenwechsel habe seine Elf auch vom Platzverweis der Gäste profitiert und die eigenen Chancen nahezu perfekt genutzt. „Da haben wir alles getroffen, sogar das eigene Tor“, schmunzelt Urban über den einzigen Gästetreffer, den die Löffinger selbst erzielten.

Wie Löffingen hat auch der FC Furtwangen die Maximalpunktzahl aus den ersten zwei Partien eingesammelt, wobei der jüngste 2:1-Erfolg in Konstanz durchaus etwas überraschend kam. „Wir hätten sogar 3:1 oder 4:1 gewinnen können. Selbst der schnelle Rückstand hat uns nicht aus der Bahn geworfen. Es zeichnet uns aus, dass wir die Ruhe behalten“, freut sich Spielertrainer Markus Knackmuß. Sehenswert spielte Furtwangen seine Tore heraus. Auch eine Schrecksekunde, die Verletzung des einzigen Torhüters Christoph Wehrle, kompensierte Furtwangen. Co-Trainer Matthias Vollmer stellte sich rund 20 Minuten zwischen die Pfosten und zeigte in ein, zwei Situationen, dass er auch diesen ungewohnten Job beherrscht. „Zum Glück ist die Bänderdehnung bei Wehrle nicht ganz so schlimm. Ich bin dennoch froh, dass wir am kommenden Wochenende spielfrei sind und an unseren Blessuren arbeiten können“, ergänzt Knackmuß.

Als einen gewonnenen Punkt bezeichnet Enrique Blanco, Trainer des FC Schonach, das 0:0 bei der DJK Villingen. „Wir mussten kurzfristig auf drei Positionen umbauen. Vor dem Hintergrund ist das Ergebnis in Ordnung“, bilanziert Blanco. Reiner fiel mit einer Mittelohrentzündung aus und nach 45 Minuten blieb auch Torjäger German in der Kabine. „Es war das letzte Aufgebot und ich hoffe, bald wieder mehr Möglichkeiten zu haben. Auf Dauer können wir das kaum kompensieren“, ergänzt Blanco. Gefallen hat dem Trainer, wie seine Elf defensiv gearbeitet und offensiv gepresst hat. Lob fand Blanco indes auch für den Gegner: „In der Verfassung kann die DJK noch für einige Überraschungen sorgen.“

Ralf Hellmer, Trainer der DJK Villingen, hört die Worte gern, hätte aber lieber drei Punkte aus dem Derby mitgenommen. „Klar haben wir zwei Punkte verloren, weil wir es im Spielaufbau nicht geschafft haben, an die gute Leistung gegen Stockach anzuknüpfen.“ Hellmer sah dennoch viele Ansatzpunkte, die ihm gefallen haben. Vor allem defensiv stimmt es. Die Elf ist seit 291 Minuten ohne Gegentreffer. Dennoch hat die DJK bisher keinen Abnehmer für die Rote Laterne gefunden. „Auf die Tabelle schaue ich absolut nicht. Vielleicht machen es meine Spieler, ich nicht, denn mir liegt die Entwicklung der Mannschaft viel mehr am Herzen“, fügt Hellmer an.

Spielfrei war am vergangenen Wochenende der FC Gutmadingen. Trainer Heinz Jäger hatte dafür ein Freundschaftsspiel beim FV 08 Rottweil vereinbart. Diese Partie gewannen die Gutmadinger mit 2:1. Die beiden Tore erzielten Claudius Hirt (3.) und Nicky Taubert (31.).