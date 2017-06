"Wir brauchen einen exzellenten Tag"

Zum dritten Mal nach 2013 und 2015 stehen die Fußballerinnen des FC Grüningen am Montag im südbadischen Pokalfinale. Nach zwei Niederlagen wollen die Grüningerinnen diesmal in Hausen im Wiesental den Pottholen. Der SÜDKURIER sprach mit Trainer Mathias Limberger.

In einer Partie zwischen einem Regionalligisten und einem Landesligisten müssen wir, Herr Limberger, nicht über Favorit und Außenseiter sprechen. Wie sehen Sie die Konstellation?

Natürlich sind wir krasser Außenseiter, aber in einem Spiel über 90 oder 120 Minuten ist alles möglich. Ich hoffe, dass meine zwei angeschlagenen Spielerinnen fit werden. Dann hätten wir unsere beste Mannschaft am Start. Wir werden sehr gut vorbereitet sein. Grüningen hat in den bisherigen Endspielen gegen den Hegauer FV und den PSV Freiburg zweimal unglücklich verloren. Diesmal peilen wir die Sensation an.

Haben Sie den Hegauer FV beobachtet?

Nein. Ich kenne die Mannschaft. Sie ist auf allen Positionen sehr gut besetzt. Da brauchen wir schon einen exzellenten Tag, um als Sieger vom Platz zu gehen. Es würde auch keinen Sinn ergeben, sich auf ein oder zwei Spielerinnen zu konzentrieren. Hegau ist im Kollektiv sehr stark.

Ist es für Sie das Spiel des Jahres?

Nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft und den gesamten Verein. Ein echter Höhepunkt. Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten riesengroß.

Was zeichnet Ihre Mannschaft aus?

Wir haben einen außergewöhnlich guten Zusammenhalt. Die Spielerinnen verstehen sich sehr gut. Wir treten immer als eine Mannschaft auf.

Wird diese Mannschaft am Montag von eigenen Anhängern stimmgewaltig unterstützt?

Wir reisen mit einem Fanbus an. Mehrere Grüninger kommen mit eigenen Fahrzeugen. Wir werden zwischen 70 und 120 Fans mitbringen.

Mit einem Sieg wäre der FC Grüningen erstmals im DFB-Pokal. Dann könnte in der ersten Runde sogar ein Bundesligist warten. Eine lockende Motivation?

Auf jeden Fall. Sollten wir das schaffen, würde ein Traum in Erfüllung gehen.

Wie beurteilen Sie das allgemeine öffentliche Interesse am südbadischen Pokalfinale der Frauen?

Ich bin vom südbadischen Verband enttäuscht. Bis Donnerstagmittag stand auf der Homepage des Verbands nicht eine Information oder Ankündigung zu dem Spiel. Bei den Männern war es tagelang vorher der Fall. Es stimmt mich traurig, denn es zeigt, dass beim Verband der Frauenfußball offensichtlich noch nicht den Stellenwert hat, der sonst immer verkündet wird.

Wie wird Ihre Taktik aussehen?

Wir machen nichts anderes als in den Punktspielen. Wir werden nicht pausenlos in der Defensive stehen. Dazu ist der Hegauer FV individuell zu stark. Wir werden wie in der Landesliga spielen. Wichtiger als in allen anderen Spielen wird es sein, die Chancen zu nutzen, denn wir werden sicherlich nicht zu viele bekommen.

Wie sehen Sie die Perspektive der Frauenabteilung beim FC Grüningen?

Wir hatten im vergangenen Jahr einen größeren personellen Umbruch. Wir haben einige junge Spielerinnen integriert, denen die Zukunft gehört. Auch deshalb habe ich für eine weitere Saison verlängert. Wir wollen eine homogene Mannschaft formen und sind auf einem guten Weg. Wir werden zwei Zugänge bekommen und einen Abgang haben. Damit sollten wir 2017/18 wieder eine gute Rolle in der Liga spielen.

Was geben Sie Ihren Spielerinnen für das Endspiel mit?

Unser Motto am Montag lautet: Aller guten Dinge sind drei. Wir wollen im dritten Anlauf den Pokal nach Grüningen holen.

Das Endspiel

FC Grüningen – Hegauer FV (Pfingstmontag, 16 Uhr in Hausen). Der Hegauer FV steht als Regionalliga-Absteiger bereits fest. Die Mannschaft hat am heutigen Samstag noch ein Punktspiel bei Wacker München zu bestreiten. Binnen 50 Stunden warten auf die Hegauer zehn Stunden Busfahrt über 700 Kilometer. Hegau-Trainer Gino Radice hätte lieber, auch wegen der Zuschauer, ein Endspiel " in der Region Donaueschingen" bevorzugt. Er fürchtet eine gewisse Müdigkeit bei seinen Spielerinnen. Zudem gebe es viele verletzte und angeschlagene Spielerinnen. Mit Luisa Radice ist die dienstälteste Spielerin seit über zwölf Jahren dabei. (olg)