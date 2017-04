Wir bezwingen Unterkirnach 2:0

Klaus Waldvogel, Trainer der Sportfreunde Neukirch, tippt den Mittwoch-Spieltag in Kreisliga A 1

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) VfB Villingen – DJK Villingen II (18.30 Uhr): „Beide haben gute Mannschaften, aber gegenwärtig schätze ich die DJK etwas stärker ein. Dank leichter Vorteile tippe ich einen 2:1-Auswärtserfolg.“

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Fischbach (19 Uhr): „Ich sehe die zwei Teams auf Augenhöhe und keine Mannschaft im Vorteil. Mein Tipp: 2:2.“

FC Peterzell – SV Rietheim (19 Uhr):. „Wir haben am Wochenende aus Rietheim einen Punkt mitgenommen. Rietheim hatte gegen uns gute Chancen, doch Peterzell ist auf dem eigenen Kunstrasenplatz deutlich stärker einzuschätzen. Peterzell setzt sich mit 3:0 durch.“

Sportfreunde Neukirch – FC Unterkirnach (19 Uhr): „Vor uns liegt ein eminent wichtiges Spiel. Wir gehen mit zwei Punkten Vorsprung gegenüber dem Drittletzten in die Partie. Ich hoffe, wir gehen als Sieger vom Platz. Unsere junge Mannschaft ist jetzt einfach einmal dran, sich mit drei Punkten zu belohnen. Wenn wir unsere Möglichkeiten abrufen, werden wir mit 2:0 gewinnen. Ich glaube fest an uns.“

FC Tannheim – FC Kappel (19 Uhr): „Beide Mannschaften sind in der Tabelle nicht so weit von uns entfernt. Für uns wäre in der Partie eine Punkteteilung sehr gut. Daher tippe ich 0:0.“

FC Triberg – FC Königsfeld II (19 Uhr): „Triberg hat sich zuletzt gegen Gütenbach sehr schwer getan. Gegen Königsfeld wird es nicht einfacher, wenngleich sich die Gäste offenbar wohl schon mit dem Abstieg abgefunden haben. Spielt Triberg seine Klasse aus, gewinnen die Gastgeber mit 4:0. Offenbar sind die Triberger, wie das 5:0 in Fischbach zeigt, wieder richtig heiß.“

FC Gütenbach – FV Marbach (19 Uhr): „Marbach steht völlig zurecht auf Platz eins und wird sich die Meisterschaft holen. Gütenbach ist auf eigenem Platz nicht zu unterschätzen. Die Gastgeber werden alles versuchen, um Marbach Punkte abzunehmen. Gütenbach ist nach der Winterpause deutlich stärker geworden. Ich traue den Gastgebern durchaus eine Überraschung zu und tippe 1:1.“

NK Hajduk Villingen – FC Weilersbach (19 Uhr): „Für mich ist Hajduk Villingen ein heißer Anwärter auf Platz zwei. Nach der Niederlage in Marbach gilt es, Rang zwei zu sichern. Die Mannschaft sollte stark genug sein, um das Marbach-Spiel schnell abzuhaken. Hajduk gewinnt mit 3:1.“