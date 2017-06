Regionalsport Schwarzwald "Wir besinnen uns auf unsere Stärken"

FC Königsfeld spielt beim FC Überlingen. Erstes Duell um Aufstieg in die Landesliga

Fußball, Aufstiegsrunde zur Landesliga: FC 09 Überlingen – FC Königsfeld (Samstag, 17 Uhr). Zwei Spiele, zwei Chancen: Quasi durch die Hintertür kann der FC Königsfeld in der Relegation im ersten Spiel am Samstag und eine Woche später am Sonntag, 25. Juni, den Aufstieg schaffen und Bezirksligameister SV Obereschach in die Landesliga folgen.

Nach dem verlorenen Herzschlagfinale um die Meisterschaft heißt es nun für Spielertrainer Jörg Holik und seine Jungs nochmals alle Kräfte bündeln. „Bei uns herrscht pure Vorfreude auf die beiden Partien. Außerdem haben wir das Rückspiel bei uns daheim. Da das Rennen um die Meisterschaft in der Bezirksliga fast jedes Wochenende aus Endspielen bestand, sind wir den Druck gewohnt und eher noch mehr motiviert“, sagt Holik. Die Zielsetzung des Trainers ist klar: „In Überlingen ein gutes Spiel machen und ein Ergebnis erzielen, das uns eine möglichst gute Ausgangsposition verschafft.“

Holik lässt sich nicht in die Karten schauen, mit welcher Taktik Königsfeld am Bodensee die Elf von Trainer Florian Stemmer knacken will. „Das verrate ich nicht. Nur so viel: Wir besinnen uns auf unsere Stärken, was uns die ganze Saison über zu dem Erfolg in der Bezirksliga verholfen hat.“ Dies waren vor allem schnelles Konterspiel und eine effektive Chancenauswertung. Auf die FCK-Abwehr um Torhüter Patrick Rominger wartet im Stadtwerk-am-See-Stadion sicherlich jede Menge Arbeit. Der Gegner hat mit Marc Kuczkowski den alles überragenden Torjäger in seinen Reihen. 42 der 92 Überlinger Treffer gingen alleine auf das Konto des Stürmers, der schon in der Regional- und Verbandsliga spielte. Dem setzten die Königsfelder wiederum mit Christian Richter (20) und Christian Moosmann (17) ein Duo mit 37 Toren entgegen, welches den Löwenanteil der 79 Königsfelder Treffer beisteuerte.

Trotz der gewaltigen Offensivkraft sieht Holik die Überlinger nicht unbedingt als Favorit. „Fakt ist, dass sie hinter dem FC Hilzingen nur zweiter wurden, auch wenn sie viele erfahrene Spieler wie Daniel Sandhas, Davit Buzhgulashvili oder Torhüter Ronny Palmy-Hockl in ihren Reihen haben. Die Chancen stehen 50:50.“ Für Überlingen spricht allerdings die Erfahrung: Die Mannschaft stieg 2016 nach sieben Jahren Landesliga überraschend ab. Nach 1986, 2004 und 2009 wäre der direkte Wiederaufstieg der vierte Sprung nach oben für die Bodensee-Elf. Beim letzten Mal übrigens ebenfalls in der Relegation gegen den FC Löffingen (4:0/3:1). Königsfeld indes klopft nach 2011 (als Meister) zum zweiten Mal ans Tor zur Landesliga.

FC Königsfelds Präsident Berthold Müller blickt den beiden Relegationsspielen gelassen entgegen. „Egal ob Meister oder Vizemeister, für uns ist es schon jetzt eine tolle Runde. Wir haben keinen Druck und müssen nicht mit aller Gewalt aufsteigen. Es wäre kein Beinbruch, wenn es nicht klappen sollte. Wir haben in der Bezirksliga viele Lokalderbys, viele Zuschauer und ein schmuckes neues Sportheim. Unser Verein lebt und ist intakt. Dennoch wird unsere Mannschaft gegen Überlingen alles geben.“

Fanbus nach Überlingen

Der FC Königsfeld bietet seinen Fans eine Mitfahrgelegenheit per Bus am Samstag um 14.50 Uhr mit Abfahrt am Königsfelder Busbahnhof an. Wer Interesse hat, kann sich bis Freitagabend beim 1. Vorsitzenden Dietmar Eschner unter der Telefonnummer 0151/25227022 anmelden.