Regionalsport Schwarzwald Wild Wings wollen testen, siegen und feiern

Schwenningen spielt am Samstag auf eigenem Eis gegen HC Innsbruck. Anschließend Fanfest

Eishockey: (daz) Langsam rückt der Auftakt zur neuen Saison in der DEL näher. Die Vorbereitungsspiele der Schwenninger Wild Wings gewinnen an Wichtigkeit. Am heutigen Samstag präsentieren sich die Neckarstädter ihren Fans wieder auf eigenem Eis. Zu Gast ist ab 15 Uhr der HC Innsbruck. Mit einem Sieg und einer guten Vorstellung wollen die Wild Wings alles dafür tun, damit anschließend das Saisoneröffnungsfest mit dem Fans auf der Möglingshöhe richtig an Stimmung gewinnt.

Nur wenige Stunden nach der 4:5-Niederlage im Penaltyschießen am Donnerstag gegen den EHC Biel hat Coach Pat Cortina die Partie analysiert. "Unsere 3:0-Führung nach dem ersten Drittel war etwas zu hoch ausgefallen. Danach nahmen wir es etwas zu locker und haben die Führung verspielt. Richtig gut war das dritte Drittel, obwohl ich nach dem zuletzt harten Training einen Kräfteverschleiß einkalkuliert hatte.“

Dennoch führten die Wild Wings bis 14 Sekunden vor Schluss. Dann glich Biel aus und im Penaltyschießen traf Will Acton, während Marcel Kurth und Mirko Höfflin am Pfosten scheiterten. Gefreut hat sich Cortina, dass Simon Danner nach seiner Handverletzung durchgespielt hat. Zudem überzeugten ihn die jungen Lennart Palausch und Kai Herpich.

Mit dem HC Innsbruck kommt am heutigen Samstag eine Mannschaft aus der internationalen österreichischen Erste Bank Liga (EBEL) in die Helios Arena. Die Tiroler hatten in ihrer Liga in der vergangenen Saison die Play offs erreicht, bevor der spätere Meister Vienna Capitals die Innsbrucker in vier Spielen ausschaltete. Innsbrucks Trainer Rob Pallin sagt zum Test in Schwenningen: "Die Wild Wings sind sehr stark. Für uns ist es das dritte Vorbereitungsspiel. Wichtig ist mir neben einem guten Ergebnis eine spielerische Steigerung meines Teams." In den ersten zwei Testpartien hatten die Tiroler gegen den schweizerischen B-Ligisten HC La-Chaux-De-Fonds mit 5:2 Toren gewonnen und gegen den deutschen Zweitligisten SC Riessersee mit 0:2 Toren verloren.

Cortina will von seinem Team 60 Minuten konstant gutes Eishockey sehen. Wahrscheinlich wird er erneut auf die Stürmer Istvan Bartalis und Andrée Hult verzichten, die auch gegen Biel fehlten. Beide sind nicht ganz gesund und ein Risiko möchte Cortina nicht eingehen. Nach der Partie steigt das Saisoneröffnungsfest auf der Möglingshöhe. Ab 19 Uhr wird den Fans die Mannschaft vorgestellt. Das Fest selbst beginnt nach Ende des Spiels.