Wild Wings wollen Wiedergutmachung

Schwenningen gastiert am Dienstag bei der Düsseldorfer EG. Aussprache zwischen Trainern und Spielern

Eishockey: Zum Jahresauftakt gastieren die Wild Wings am Dienstag, 19.30 Uhr, bei der Düsseldorfer EG. Wollen die Schwenninger weiter im Rennen um die Pre-Playoffs bleiben, sind Punkte in dieser Partie besonders wichtig. Düsseldorf steht derzeit mit fünf Zählern mehr als die Wild Wings auf dem begehrten 10. Platz.

Die bittere 1:3-Niederlage gegen Krefeld im letzten Spiel 2016 hat auch bei Trainer Pat Cortina und seinen Spielern Spuren hinterlassen. Bei einer Aussprache am Silvestermorgen ging es auf Ursachenforschung nach der schwachen Leistung im Kellerduell. „Wir haben lange Zeit mit der Mannschaft gesprochen. Es war zum ersten Mal in dieser Saison kein Monolog, sondern ein Dialog. Jeder konnte sich zur Situation äußern“, beschreibt Cortina die Teamsitzung. Die Spieler hätten vor allem angeführt, dass die zahlreichen Spiele in den vergangenen zwei Wochen viel Kraft kosteten. Cortina: „Der Tank war leer.“ Die vier Tage Pause bis zum Spiel bei der DEG stimmen Cortina zuversichtlich. „Wir werden eine ganz andere Mannschaft sehen.“

Auch der aktuelle Kapitän Simon Danner verspricht sich von der Aussprache einiges: „Jeder durfte sagen, was ihm auf der Seele liegt. Das war auch für die Trainer sehr wichtig.“ Ob die Teamsitzung wirklich fruchtet, wird sich im ersten Spiel 2017 zeigen. Die Mannschaft will in Düsseldorf Wiedergutmachung betreiben. „Ich kann verstehen, dass die Fans nach dem Spiel gegen Krefeld gepfiffen haben. Auch ich hätte als Zuschauer nach unserer Leistung den Kopf geschüttelt“, so die Worte von Simon Danner.

Nun wollen und müssen die Wild Wings gegen Düsseldorf zeigen, dass sie aus den vier Niederlagen in Folge die richtigen Lehren gezogen haben. Zudem gilt es, die Bilanz gegen die DEG aufzupolieren. In dieser Saison mussten sich die Schwenninger in den Duellen mit den Rheinländern beide Male geschlagen geben.

Für Pat Cortina ist das Team von Trainer Christof Kreutzer „ein cleverer Gegner mit viel Erfahrung“. Auch dem Wild Wings-Coach ist klar, dass diese Partie mit Blick in Richtung Pre-Playoffs richtungsweisend sein wird: „Es ist jetzt schon schwer, das zu erreichen. Verlieren wir in Düsseldorf, wird es noch um einiges schwerer.“ Der Wild Wings-Coach hofft, dass Verteidiger Jiri Hunkes auflaufen kann. Die Entscheidung fällt kurzfristig. Torhüter Joey MacDonald, der gegen Krefeld nach dem ersten Drittel verletzungsbedingt ausfiel, ist an Bord. Das Schwenninger Gehäuse hütet im Düsseldorfer ISS Dome jedoch Dustin Strahlmeier.

Für die SERC-Spieler wird es im Rheinland auch darum gehen, dass der Fokus einzig und allein auf dieser Partie liegt. Das könnte manch einem schwer fallen, denn im Hinterkopf schwebt bereits das Wintergame gegen Mannheim am Samstag. „Natürlich ist dies immer mehr ein Thema bei uns. Dennoch müssen wir uns zunächst voll auf das Spiel gegen Düsseldorf konzentrieren. Wir dürfen uns aber auch keinen zu großen Druck machen“, betont Simon Danner. Der 30-Jährige gehört zu den Wild Wings-Spielern mit der größten Leidenschaft und steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung: „Ich bin in Gesprächen mit Manager Jürgen Rumrich. Ich fühle mich wohl in Schwenningen und es spricht nichts dagegen, dass ich bleibe.“ Danner führt zudem an, „dass ich zu 100 Prozent hinter dem Konzept stehe, auf junge, deutsche Spieler zu setzen“.