Wild Wings wie ein Stehaufmännchen

Schwenningen zurück im Rennen um Pre-Playoffs. Daniel Schmölz mit überragendem Wochenende

Eishockey: Egal, wie die Saison auch endet: Etwas Besonderes haben die Wild Wings schon jetzt geleistet. Alle vier Vergleiche gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven zu gewinnen, hat in der Deutschen Eishockey Liga Seltenheitswert. Das haben neben den Schwenningern bislang nur die Adler Mannheim geschafft. Wobei die Kurpfälzer sogar elf Punkte gegen den DEL-Neuling ergatterten, während sich die Neckarstädter mit zehn Zählern zufrieden geben mussten. Nur die Grizzlys Wolfsburg haben noch die Möglichkeit, alle vier Spiele gegen Bremerhaven für sich zu entscheiden und den bislang neun Punkten sogar noch weitere drei hinzuzufügen. Ansonsten mussten alle anderen DEL-Klubs gegen die Pinguins teilweise kräftig Federn lassen.

Um Haaresbreite hätten auch die Wild Wings Sieg Nummer vier verpasst. Erst in der vorletzten Minute gelang der Ausgleich zum 3:3. In der Verlängerung machten die Schwäne bei 4:3-Überzahl den Auswärtserfolg perfekt. „Wir haben den Glauben und Kampfgeist nicht verloren und sind immer noch im Rennen“, freute sich SERC-Trainer Pat Cortina. Nach einem schwachen Auftaktdrittel hätten bei seinen Spielern in Abschnitt zwei Kopf und Beine wieder funktioniert. Die Folge: Die Wild Wings machten einen 0:2-Rückstand wett. „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Schließlich war dies das dritte Spiel in dieser Woche“, sagte Cortina.

Dass ausgerechnet Daniel Schmölz den dritten Schwenninger Treffer erzielte und somit Will Actons Siegtreffer in der Verlängerung ermöglichte, kommt nicht von ungefähr. Schon seit Wochen präsentiert sich der 25-Jährige in bestechender Form. Zwei Tage zuvor war der Außenstürmer beim 4:1 gegen Düsseldorf Mann des Abends. Neun Treffer hat Schmölz bereits auf seinem Konto. Kein Wunder, dass der Angreifer längst auch im Fokus der Konkurrenz steht. „Zu meiner Zukunft sage ich nichts. Es ist alles offen“, ließ er nach dem Spiel gegen Düsseldorf verlauten. Kein Wort davon, dass er gerne in Schwenningen bleiben würde. Das zeigt: Die Wild Wings werden sich anstrengen müssen, um den begehrten Spieler zu halten – wenn das überhaupt noch möglich ist.

Auf jeden Fall noch möglich ist der zehnte Tabellenplatz. Im Kampf um die erhoffte Teilnahme an den Pre-Playoffs präsentieren sich die Wild Wings wie ein „Stehaufmännchen“. Schon mehrfach schienen die Schwenninger vorzeitig abgeschlagen. Doch nach dem Fünf-Punkte-Wochenende ist der derzeitige Tabellenzehnte, Eisbären Berlin, wieder in Reichweite. Sieben Punkte beträgt der Rückstand. Die Berliner haben bereits ein Partie mehr absolviert und sind deshalb am Freitag spielfrei. Somit könnten die Wild Wings mit einem Heimsieg gegen die Kölner Haie bis auf vier Punkte an die Eisbären heranrücken. Dann wird’s noch einmal richtig spannend.

Das Restprogramm

Die Wild Wings wollen die Eisbären Berlin im Kampf um Platz zehn noch überholen. Die Schwenninger haben aktuell sieben Punkte weniger, allerdings bis zum Hauptrunden-Ende noch ein Spiel mehr. Das Restprogramm der beiden Teams:

Wild Wings:

Fr., 10. Februar: Kölner Haie (H)

So., 12. Feb.: Krefeld Pinguine (A)

Fr., 17. Feb.: ERC Ingolstadt (H)

Mi., 22. Feb.: Adler Mannheim (A)

Fr., 24. Feb.: Straubing Tigers (A)

So., 26. Feb: Nürnberg Icetigers (H)

Eisbären Berlin:

So., 12. Feb.: Köln (A)

Fr., 17. Feb.: Bremerhaven (H)

Di., 21. Feb.: Krefeld (A)

Fr., 24. Feb.: Ingolstadt (H)

So. 26. Feb.: Iserlohn Roosters (H)

H = Heimspiel; A = Auswärtsspiel