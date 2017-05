Wild Wings verpflichten Dominik Bohác

27-jähriger Deutsch-Tscheche komplettiert Verteidigung der Schwenninger

Eishockey: (bo) Die Defensive der Wild Wings ist komplett. Die Schwenninger verpflichteten als letzten Neuzugang für die Abwehr Dominik Bohác. Der Deutsch-Tscheche wechselt vom DEL 2-Team Lausitzer Füchse an den Neckar. Bohác unterschrieb bei den Wild Wings einen Einjahresvertrag.

„Dominik ist ein absoluter Teamplayer und will seine Chance nutzen, um sich in der Deutschen Eishockey Liga durchzusetzen. Er ist ein Spieler, der sehr physisch spielt und die Erfahrung von knapp 100 Spielen in der DEL2 mitbringt“, so Manager Jürgen Rumrich zur Verpflichtung des Linksschützen.Der 27-jährige Bohác begann seine Karriere beim HC Plzen. In der Saison 2012/13 feierte er mit seinem Heimatklub den Gewinn der tschechischen Meisterschaft.