Regionalsport Schwarzwald Wild Wings verlieren Derby: 2:4 gegen Adler Mannheim

Schwenningen zieht vor 5906 Zuschauern nach einem großem Kampf den Kürzeren.

Eishockey: Großartige Kulisse, tolle Stimmung, rassiges Spiel – nur das Ergebnis war beim baden-württembergischen Derby nicht nach dem Geschmack der Schwenninger Fans. Vor 5906 Zuschauern mussten sich die Wild Wings in einem hochklassigen DEL-Spiel den Adler Mannheim mit 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) Toren geschlagen geben.

Schwenningens Trainer Pat Cortina verzichtete auf die beiden überzähligen Stürmer Kai Herpich und Lennart Palausch. Dafür war Verteidiger Dominik Bohac dabei. Er hatte am vergangenen Freitag beim Auswärtssieg in Iserlohn mit der Tribüne vorlieb nehmen müssen. Verteidiger Dominik Bittner fehlte auch im zweiten Saisonspiel aufgrund einer Verletzung. Der Ex-Mannheimer hätte sicherlich zu gerne gegen seine ehemaligen Mannschaftskollegen gespielt.

Die Adler ließen den Gegner aufreizend lange warten, ehe sie endlich das Eis betraten. Dieses Psychospielchen schien die Wild Wings noch mehr anzustacheln, denn sie deckten Mannheims Schlussmann Dennis Endras gleich mit kernigen Schüssen ein. Zweimal Marcel Kurth, Andree Hult und Istvan Bartalis hatten in Minute drei und vier den frühen Führungstreffer auf dem Schläger, doch Endras gab sich keine Blöße. Zwar schrumpfte im weiteren Verlauf die Zahl an hochkarätigen Möglichkeiten, doch das anfangs eingeschlagene Tempo blieb hoch. Die Schwenninger zeigten keinerlei Respekt vor dem Favoriten aus der Kurpfalz, hielten selbstbewusst dagegen und machten in der neutralen Zone die Räume eng.

In Minute 14 wusste sich Gästeverteidiger Aaron Johnson an der Bande gegen SERC-Stürmer Stefano Giliati nur mit einem Foul zu helfen. Die anschließende Überzahl der Wild Wings dauerte exakt drei Sekunden, dann zappelte der Puck im Netz. Will Acton gewann das Bully. Die Scheibe kam über Mirko Höfflin zu Markus Poukkula, und der Finne brachte die Helios-Arena zum Beben. Mit einem Rückhandschlenzer ließ er Endras keine Chance und erzielte die 1:0-Führung. Die beste Chance der Adler im ersten Drittel resultierte ebenfalls aus einer Powerplay-Situation. Als SERC-Verteidiger Benedikt Brückner die Strafbank drückte, kam Garrett Festerling frei zum Schuss. Doch Schwenningens Torhüter Dustin Strahlmeier parierte glänzend, wie schon einige Male zuvor in Abschnitt eins.

Beeindruckt von der starken Vorstellung der Neckarstädter, stellte Mannheims Trainer Sean Simpson seine Reihen um. Diese taktische Maßnahme fruchtete. Die Adler übernahmen zunehmend die Kontrolle über das Spiel und kamen immer öfter spielerisch leicht in die neutrale Zone, auch deshalb, weil die Schwäne eine kleine Schwächephase hatten und das enorme Tempo nicht mehr voll mitgehen konnten. Die Überlegenheit der Mannheimer schlug sich prompt in Toren nieder. Dem 1:1-Ausgleich (26.), den Carlo Colaiacovo in Überzahl erzielte, ließ Christoph Ullmann vier Minuten später das 1:2 folgen.

Die Wild Wings ließen nicht etwa die Flügel hängen, sondern kamen noch einmal zurück. Bei den Schüssen von Will Acton (32.) und Mirko Höfflin (35.) hatten die Zuschauer schon den Torschrei auf den Lippen, doch ein Treffer wollte dem Außenseiter bis zur zweiten Pause nicht mehr gelingen. Endras im Kasten der Mannheimer erwies sich als Meister seines Fachs.

Kaum hatte das Schlussdrittel begonnen, kassierten die Adler in kurzer Folge zwei Strafzeiten. Die große Chance für die Wild Wings zum Ausgleich. Gelegenheiten hatten sie reichlich in den vier Minuten Powerplay, doch Teufelskerl Endras ließ sich weder von Giliati noch von Hult überlisten. Von Müdigkeit war bei den Schwenningern fortan nichts mehr zu spüren. Angefeuert vom großartigen Publikum, drückten sie mit Macht auf den Ausgleich. Von den gut 300 Mannheimer Schlachtenbummlern war in dieser Phase nichts mehr zu hören – bis zur 52. Minute. Mitten in die Schwenninger Sturm- und Dranghase tauchte plötzlich Devin Setoguchi vor dem Schwenninger Gehäuse auf und überwand Strahlmeier zum 1:3 (52.). Eine klasse Aktion des Mannheimer Stareinkaufs von den Los Angeles Kings.

Acht Minuten blieben den Hausherren noch, um das Blatt zu wenden. Tobias Wörle gelang aus der Drehung der 2:3-Anschlusstreffer (56.). Das Tor sorgte noch mal für Hoffnung auf den Rängen. Doch sie wurde nicht erfüllt. Als die Wild Wings ihre Abwehr komplett öffneten, machte David Wolf nach einem Konter mit seinem Treffer zum 2:4 (59.) alles klar.