Wild Wings verabschieden sich mit 4:3-Sieg gegen Nürnberg

Personell dezimierte Schwenninger bezwingen Icetigers vor 3553 Zuschauern in einem unterhaltsamen Spiel nach Penaltyschießen

Eishockey: Die Wild Wings feierten am letzten Hauptrunden-Wochenende der Deutschen Eishockey Liga zwei Siege. Dem 2:1-Erfolg nach Penaltyschießen in Straubing ließen die Schwenninger zwei Tage später gegen die Nürnberg Icetigers einen 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen folgen. Die Wild Wings beendeten die Saison auf Rang zwölf und erreichten die beste Platzierung seit ihrer Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga.

Die Wechselbank der Wild Wings war sehr übersichtlich. Nur 15 Feldspieler standen beim Saisonfinale im Kader. Zu Uli Maurer, Andree Hult und Jerome Samson, die bereits am Freitag beim Spiel in Straubing verletzt gefehlt hatten, gesellte sich auch noch Jerome Samson. So hatten die Schwenninger gerade mal drei komplette Blöcke zur Verfügung. Nürnberg war ebenfalls nicht vollzählig, bot aber wenigstens vier Sturmreihen auf. Da die Franken Platz drei bereits sicher hatten, schonten sie einige Spieler für die Playoff-Runde und stuften die Partie am Neckarursprung vermutlich als bessere Trainingseinheit ein.

Bei den Gastgebern stand Joey MacDonald zwischen den Pfosten. Der 37-jährige Kanadier, der seit Mitte Januar an Tinnitus leidet und seither keine Partie mehr absolvierte, hatte sich diesen letzten Einsatz sehnlichst gewünscht. Aus gutem Grund: MacDonald, der auf eine großartige Karriere und 138 Spiele in der nordamerikanischen Profiliga NHL zurückblicken kann, beendet seine Laufbahn als Eishockey-Profi. Klar, dass der Torhüter von den Schwenninger gebührend gefeiert wurde.

Solch ein emotionaler Abschied blieb Sascha Goc leider verwehrt. Der Schwenninger Kapitän, der seit Mitte Dezember an einer gebrochenen Hand laboriert, schaffte es nicht, rechtzeitig fit zu werden. Dennoch haben die SERC-Fans Gelegenheit, den Verteidiger noch einmal zu sehen. Goc wird am kommenden Freitag mit seinen Mannschaftskollegen bei der Saison-Abschlussfeier in der Helios-Arena sein. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Die Verabschiedung der Spieler wird auf der Eisfläche stattfinden. An diesem Abend wollen die Wild Wings auch bekannt geben, wer von der aktuellen Mannschaft bleiben oder den Klub verlassen wird.

Zwei Minuten waren gespielt, da bedankte sich MacDonald erstmals für das Vertrauen des Trainers, als er spektakulär gegen Nürnbergs Top-Stürmer Patrick Reimer klärte. Knapp sechs Minuten später rückte ein anderer Schwenninger in den Blickpunkt: Yannick Mund. Der 24-jährige Verteidiger, der in dieser Saison kaum Eiszeit erhalten hatte, erzielte mit einem Schlagschuss sein erstes DEL-Tor und die 1:0-Führung (8.). 65 Sekunden später durften die Schwenninger Anhänger schon wieder jubeln. Istvan Bartalis überwand Gästeschlussmann Jochen Reimer bei 5:4-Überzahl mit einem schönen Schlenzer zum 2:0.

Die gute Vorstellung der Gastgeber im ersten Drittel wurde vom Publikum mit stehendem Applaus belohnt. Einer war besonders happy: Yannick Mund. „Das ist das beste Gefühl, das man sich vorstellen kann“, kommentierte der Abwehrspieler während der Drittelpause seinen Premierentreffer.

Auch im zweiten Abschnitt hatten beide Teams vor allem das Ziel, den Zuschauern ein unterhaltsames Spiel zu bieten, garniert mit schönen Toren. In Minute 25 gelang Steven Reinprecht bei Nürnberger Überzahl der Anschlusstreffer. SERC-Stürmer Simon Danner antwortete wenig später mit dem 3:1 (28.). Eine klasse Einzelleistung des 30-Jährigen, der von links in die Mitte zog und Jochen Reimer im zweiten Versuch überwand. Dies war zugleich das letzte Gegentor für den Gästekeeper, der nach exakt einer halben Stunde von Andreas Jenike abgelöst wurde. Dieser Wechsel zwischen den Pfosten war im Vorfeld abgesprochen.

In Minute 35 passierte den Wild Wings jenes Missgeschick, das ihnen im Verlauf dieser Runde schon häufiger widerfuhr: Sie kassierten bei eigenem Powerplay einen Gegentreffer. Der 40-jährige Reinprecht startete ein Break und ließ MacDonald keine Chance. 3:2 – das Spiel war wieder offen.

Als Yannick Mund im letzten Drittel nach einem Kniecheck auf die Strafbank musste, stellten die Franken erneut ihre Qualitäten in den „special teams“ unter Beweis. Philippe Dupuis nutzte die zahlenmäßige Überlegenheit zum 3:3-Ausgleich (48.).

In der Schlussphase spielten beide Mannschaften mit offenem Visier und hatten etliche Chancen. Der Puck wollte jedoch nicht mehr über die Linie. Die Wild Wings eröffneten die Verlängerung in 4:3-Überzahl, da der Nürnberger Marius Möchel vier Sekunden vor Schluss MacDonald über den Haufen gefahren hatte. Da auch in der Verlängerung kein Treffer mehr fiel, musste das Penaltyschießen entscheiden. Hier krönte MacDonald seine grandiose Leistung und parierte zwei Nürnberger Versuche. Da bei Schwenningen Marcel Kurth und Istvan Bartalis trafen, war der 4:3-Sieg perfekt.

Die Wild Wings verabschiedeten sich mit einem Banner („Vielen Dank für Eure Unterstützung“) von den Fans, die ihre Mannschaft und vor allem Joey MacDonald frenetisch feierten. Als auch noch Sascha Goc die Eisfläche betrat, kannte der Jubel keine Grenzen mehr.