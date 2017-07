Regionalsport Schwarzwald Wild Wings starten in Iserlohn

Spielplan der DEL-Saison 2017/18 veröffentlicht. Erstes Heimspiel gegen Adler Mannheim

Eishockey: (kat) Die Wild Wings starten am Freitag, 8. September, bei den Iserlohn Roosters in die Saison 2017/18 der Deutschen Eishockey-Liga. Bereits am 2. Spieltag steht das erste Highlight der neuen Saison an: der baden-württembergische Rivale Adler Mannheim kommt am Sonntag, 10. September, zum Gastspiel in die Schwenninger Helios-Arena. Die DEL-Hauptrunde endet am 4. März 2018. Zweimal legt die DEL eine Pause ein: Vom 6. bis 16. November aufgrund des Deutschland-Cups und vom 3. bis 27. Februar aufgrund der Olympischen Spiele im südkoreanischen Pjöngjang. Eine Übersicht der Heim- und Auswärtsspiel der Wild Wings:

Heimspiele:

So, 10. Sept., 16.30 Uhr: Mannheim

So, 17. Sept., 14 Uhr: Krefeld

Fr, 22. Sept., 19.30 Uhr: Ingolstadt

So, 24. Sept., 14 Uhr: Straubing

Fr, 6. Okt., 19.30 Uhr: Düsseldorf

So, 15. Okt., 19 Uhr: Köln

So, 22. Okt., 16.30 Uhr: Iserlohn

So, 29. Okt., 14 Uhr: Nürnberg

Di, 31. Okt., 14 Uhr: Bremerhaven

So, 5. Nov., 17 Uhr: Augsburg

So, 19 .Nov., 14 Uhr: Bremerhaven

Mi, 22. Nov., 19.30 Uhr: Wolfsburg

Fr, 24. Nov., 19.30 Uhr: Köln

Mi, 29. Nov., 19.30 Uhr: Berlin

So, 3. Dez., 16.30 Uhr: Krefeld

So, 10. Dez., 16.30 Uhr: Ingolstadt

So, 17. Dez., 14 Uhr: Iserlohn

Do, 28. Dez., 19.30 Uhr: München

Sa, 30. Dez., 14 Uhr: Straubing

Fr, 5. Jan., 19.30 Uhr: Düsseldorf

Fr, 12. Jan., 19.30 Uhr: München

So, 21. Jan., 14 Uhr: Nürnberg

Do, 25. Jan., 19.30 Uhr: Augsburg

Fr, 2. Feb., 19.30 Uhr: Berlin

Mi, 28. Feb., 19.30 Uhr: Mannheim

So, 4. März, 14 Uhr: Wolfsburg

Auswärtsspiele:

Fr, 8. Sept., 19.30 Uhr: Iserlohn

Do, 14. Sept., 19.30 Uhr: München

Fr, 29. Sept., 19.30 Uhr: Nürnberg

So, 1. Okt., 16.30 Uhr: Bremerhaven

Di, 3. Okt., 14 Uhr: Augsburg

So, 8. Okt., 14 Uhr: Wolfsburg

Do, 12. Okt., 19.30 Uhr: Berlin

Fr, 20. Okt., 19.30 Uhr: Krefeld

Di, 24. Okt., 19.30 Uhr: Straubing

Fr., 27. Okt., 19.30 Uhr: Mannheim

Fr., 3. Nov., 19.30 Uhr: Düsseldorf

Fr, 17. Nov., 19.30 Uhr: München

So, 26. Nov., 16.30 Uhr: Ingolstadt

Fr, 1. Dez., 19.30 Uhr: Nürnberg

Do, 7. Dez., 19.30 Uhr: Köln

Fr, 15. Dez., 19.30 Uhr: Bremerhaven

Di, 19. Dez., 19.30 Uhr: Wolfsburg

So, 23. Dez., 16.30 Uhr: Mannheim

Di, 26. Dez., 19 Uhr: Augsburg

Di, 2. Jan., 19.30 Uhr: Berlin

So, 7. Jan., 14 Uhr: Krefeld

Mi, 10. Jan., 19.30 Uhr: Düsseldorf

So, 14. Jan., 16.30 Uhr: Straubing

Do, 18. Jan., 19.30 Uhr: Köln

So, 28. Jan., 19 Uhr: Ingolstadt

Fr, 2. März, 19.30 Uhr: Iserlohn