Wild Wings müssen Sieg teuer bezahlen

Fünf Spiele innerhalb von neun Tagen: Für die Wild Wings ist während der Weihnachtszeit harte Arbeit angesagt: Am Freitag in Nürnberg, und am Montag kommen die Grizzlys aus Wolfsburg.

Eishockey: Nach dem eindrucksvollen Sieg gegen die Eisbären Berlin gehen die Schwenninger mit breiter Brust an die bevorstehenden Aufgaben heran. Am Freitagabend (19.30 Uhr) gastieren die Neckarstädter bei den Ice Tigers in Nürnberg. Am Montag (16.30 Uhr) kommen die Grizzlys aus Wolfsburg in die Helios-Arena.

So schön der 2:1-Erfolg gegen Berlin auch war, die Wild Wings mussten ihn teuer bezahlen. Stefano Giliati, der in Minute 19 von Micki DuPont hart in die Bande befördert wurde, fällt vier bis sechs Wochen aus. Die Schwenninger hielten sich bei der Diagnose wie immer bedeckt und sprachen lediglich von einer „Unterkörperverletzung“. Aber die erste Reaktion des Italo-Kanadiers nach dem Aufprall lässt vermuten, dass sein rechtes Knie in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Nachdem es zwischenzeitlich bei den Wild Wings personell wieder ganz ordentlich ausgesehen hatte, spitzt sich die Lage erneut zu – und das ausgerechnet in einer Phase, in der ein Spiel das andere jagt. Nach Jiri Hunkes (Fingerbruch), Sascha Goc (Handbruch) ist Giliati der nächste Profi, der für längere Zeit ausfällt, von den Langzeitverletzten Markus Poukkula und Steven Billich ganz zu schweigen. Da drängt sich die Frage nach einem neuen Spieler immer stärker auf. „Wir beobachten den Markt“, sagt Manager Jürgen Rumrich. Zwei mögliche Neuzugänge, einen Stürmer und einen Verteidiger, schließt er allerdings aus. „Das lässt unser Budget nicht zu.“

Nicht nur das Foul an Giliati, auch die Attacke gegen Jerome Samson erregte die Gemüter der 3880 Zuschauer in der Schwenninger Arena. Der Stürmer bekam in Minute 24 einen Schläger ins Gesicht und blutete stark. Doch die Unparteiischen ahndeten die Aktion von Eisbären-Angreifer Kyle Wilson nicht. „Die Schiedsrichter haben uns hinterher gesagt, sie hätten den Schläger zwar gesehen, doch es sei kein ,hoher Stock’ gewesen“, sagte SERC-Trainer Pat Cortina. Bei hohem Stock mit Verletzungsfolge wäre Wilson wohl mit Fünf-Minuten-plus-Spieldauer vorzeitig unter die Dusche gewandert.

Auch diese Szene zeigte, wie rustikal die Berliner zu Werke gingen. Doch die Referees ließen nicht alles durchgehen und verhängten insgesamt zehn Strafminuten gegen die Eisbären. Dies war für Gästetrainer Uwe Krupp der Grund, warum seine Mannschaft an diesem Abend als Verlierer das Eis verließ. „Wir habe zu viele Strafzeiten kassiert“, sagte der ehemalige NHL-Star. Außerdem zollte er den Wild Wings ein großes Lob für deren starke Abwehrleistung. „Die Schwenninger standen sehr gut in der Defensive.“

Zu einer soliden Verteidigung gehört auch ein zuverlässiger Torhüter. Diesen hatten die Wild Wings mit Dustin Strahlmeier zwischen den Pfosten. „Dustin war sehr stark“, sagte Cortina. Ansonsten imponierte dem 52-Jährigen vor allem die „Disziplin und mentale Stärke“ seiner Mannschaft.

Obwohl das gesamte Team hart an seine Grenzen ging, waren die Schwenninger Verteidiger das Top-Thema. Sie leisteten nicht nur vor dem eigenen Tor Unglaubliches, sondern auch vor dem Gehäuse des Gegners. Schließlich waren es Alex Trivellato und Tim Bender, die beide Schwenninger Treffer erzielten. „Wir müssen alles machen, auch die Tore“, grinste Bender, der sich momentan in bestechender Form präsentiert. Das Handicap, mit nur fünf Verteidigern zu spielen, habe auch Vorteile. „So bist du schneller im Rhythmus“, sagte der 21-Jährige.

Ob nach dem Kraftakt gegen Berlin die Kondition für die Partien gegen Nürnberg und Wolfsburg reicht? „Ich hoffe es“, sagte Cortina. Bender gibt sich zuversichtlich: „Wenn man gewinnt, sind die Beine leichter.“ Gegen Nürnberg steht Joey MacDonald im Tor. Nach Giliatis Ausfall rückte Simon Danner am Mittwoch in den Schwenninger Top-Sturm zu Andrée Hult und István Bartalis. Er oder Marcel Kurth sind auch in Nürnberg eine Option für die Paradereihe.