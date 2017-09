Wild Wings in der Abwehr noch zu löchrig

Schwenningen verliert in der Schweiz bei Servette Genf klar mit 1:5 Toren

Eishockey: (wmf) Wenn auf eine verpatzte Generalprobe eine gelungene Premiere folgt, haben die Wild Wings alles richtig gemacht. Die Schwenninger Eishockey-Profis unterlagen im letzten Testspiel am Samstag beim Schweizerischen A-Ligisten Servette Genf mit 1:5 (0:1, 0:3. 1:1) Toren.

Das Spiel begann vor 1737 Zuschauern flott. Das gefiel auch den 150 Schwenninger Schlachtenbummlern, die sich über freien Eintritt freuen durften. Die forsche Gangart beider Mannschaften schlug sich bald in Toren nieder. Genf erzielte in Minute sechs durch einen Schlagschluss von Verteidiger Will Petschenig den Führungstreffer.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts musste SERC-Schlussmann Dustin Strahlmeier gegen Damien Riat sein ganzes Können aufbieten. Die Schwenninger, bei denen Verteidiger Dominik Bittner aufgrund einer Verletzung fehlte, gerieten nun immer stärker unter Druck und mussten in Minute 33 den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Der offensivstarke Verteidiger Romain Loeffel hatte freie Bahn und ließ Strahlmeier keine Chance. Sechs Minuten später fiel das 3:0. Kevin Romy traf aus kurzer Distanz. In dieser Phase hatten die Schwäne keinen Zugriff auf das Spiel und kassierten 14 Sekunden vor Ende des Mitteldrittels durch Adam Hasani Gegentreffer Nummer vier.

Im letzten Abschnitt schickte Schwenningens Trainer Pat Cortina den wiedergenesenen Marco Wölfl zwischen die Pfosten. Wölfl machte einige gute Schüsse unschädlich, musste in der 48. Minute dennoch das fünfte Tor von Servette Genf hinnehmen. Tim Traber traf nach Zuspiel von Juraj Simek.

Den Ehrentreffer erzielten die Wild Wings in Überzahlspiel. Markus Poukkula war im Powerplay erfolgreich. Uli Maurer hatte sogar noch den zweiten Treffer für Schwenningen auf dem Schläger, scheiterte aber. Am Freitag bestreiten die Wild Wings ihr erstes Saisonspiel in Iserlohn, ehe am Sonntag Mannheim zum Derby in die Helios-Arena kommt.

Tore: 1:0 (6.) Petschenig (Tömmernes), 2:0 (33.) Loeffel, 3:0 (39.) Romy, 4:0 (40.) Hasani (Wick, Jacquemet), 5:0 (48.) Traber (Simek), 5:1 (57.) Poukkula. Strafen: Genf 10, Schwenningen 10 Minuten. Schiedsrichter: Pacal Boujon und Yann Erard (beide CH). Zuschauer: 1737.