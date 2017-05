Wild Wings holen Tobias Wörle

Schwenningen verstärkt sich mit Stürmer vom Meister EHC Red Bull München

Eishockey: Der Kader der Wild Wings erhält weiteren Zuwachs: Die Schwenninger verstärken sich mit Stürmer Tobias Wörle vom Meister EHC Red Bull München. Der 32 Jahre alte Linksschütze erhält bei den Neckarstädtern einen Zweijahresvertrag.

Schwenningens Sportmanager Jürgen Rumrich zur Neuverpflichtung: „Tobias Wörle ist ein erfahrener Spieler mit guten läuferischen Fähigkeiten und einem einwandfreien Charakter. Er ist ein absoluter Mannschaftsspieler und zudem variabel einsetzbar. Tobias kann uns auf verschiedenen Positionen und in vielen Situationen weiterhelfen.“

Wörle begann seine Eishockey-Karriere beim EV Füssen und spielte in der Saison 2005/06 erstmals in der Deutsche Eishockey Liga. Der erfahrene Stürmer bringt es bislang auf 575 DEL-Einsätze, darunter bei den Frankfurter Löwen, Iserlohn Roosters, Straubing Tigers und zuletzt beim EHC Red Bull München. Mit diesem Team feierte er in den vergangenen beiden Spielzeiten die Meisterschaft. Bisher bringt es der Stürmer auf 194 Scorer-Punkte in der höchsten deutschen Spielklasse.