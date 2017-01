Eishockey Wild Wings geben die rote Laterne ab

Schwenningen gewinnt in der Deutschen Eishockey Liga vor 2447 Zuschauern dank einer Steigerung im letzten Drittel mit 2:1 gegen die Iserlohn Roosters

Ein starkes Schlussdrittel bescherte den Wild Wings einen 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)-Sieg gegen die Iserlohn Roosters. Vor 2447 Zuschauern machten die Schwenninger im letzten Drittel mit zwei Toren alles klar und kletterten durch diesen Erfolg auf Platz zwölf in der Deutschen Eishockey Liga.

Da mit Joey MacDonald (Tinnitus) und Dustin Strahlmeier (fiebrige Erkältung) beide Stammtorhüter ausfielen, schlug die Stunde von Marco Wölfl. Der 22-Jährige, der mit einer Förderlizenz ausgestattet und bei Kooperationspartner Freiburg in der DEL2 angesiedelt ist, feierte gegen Iserlohn seinen ersten DEL-Auftritt. Es dauert exakt zwei Minuten und 24 Sekunden, ehe Wölfl den ersten Puck-Kontakt hatte. War dieser Angriff noch von harmloser Natur, schlug es weitere fünf Minuten und 28 Sekunden später erstmals hinter dem Nachwuchskeeper ein. Das 0:1 (8.) durch Chad Bassen ging nicht auf Wölfls Konto, schließlich hatte Iserlohns Stürmer Chad Bassen freie Schussbahn. Dies wiederum hätte Verteidiger Alex Trivellato verhindern können, doch er ließ seinen Gegenspieler gewähren.

Die angekündigte Reaktion der Wild Wings auf das jüngste Null-Punkte-Wochenende fiel zumindest in den ersten 40 Minuten enttäuschend aus, spielerisch und kämpferisch. Wie Uli Maurer im Nachschuss aus spitzem Winkel am leeren Tor vorbei schoss (10.), war beispielhaft für die Vorstellung der Schwäne im ersten Drittel. Es fehlte die letzte Konsequenz, der unbedingte Wille, diesen Gegner zu schlagen. Nur einmal war ein Funkeln in den Augen der Schwenninger zu erkennen, als Will Acton eine unfaire Attacke von Roosters-Angreifer Marcel Kahle an Jerome Samson rächte (10.

). Fast hätte Blaine Down kurz vor der ersten Pause das 2:0 für die personell arg dezimierte Mannschaft aus dem Sauerland erzielt. Anstatt ins Tor traf er kurz vor Linie den Schlittschuh von SERC-Verteidiger Kalle Kaijomaa.

Auch was beide Mannschaften im zweiten Abschnitt boten, vermochte die Stimmung auf den Rängen nicht anzuheizen. Das spärlich versammelte Publikum konnte sich an dem Spiel kaum erwärmen. Nur in den ersten Minuten loderte das Feuer bei den Wild Wings. Ein Tor wollte den Neckarstädtern allerdings nicht gelingen. Simon Danner (23.) schoss aus vollem Lauf am Kasten vorbei und Istvan Bartalis (26.) Gästeschlussmann Mathias Lange an. Alle Anzeichen deuteten auf einen tristen Dienstagabend in der Helios-Arena hin. Daran konnte nur das Schlussdrittel noch etwas ändern.

Im letzten Abschnitt war er endlich klar und deutlich zu erkennen, der Wille, das Spiel noch zu drehen. Bartalis (44.), Marc El-Sayed (45.) und Samson (48.) brachten Roosters-Torhüter Lange mit gefährlichen Aktionen mächtig ins Schwitzen. Der Schwenninger Ausgleich lag in der Luft und fiel in Minute 49. Nach feinem Pass von Marcel Kurth erzielte der Schwede Andree Hult das 1:1. Sechs Minuten vor Schluss bewahrte Wölfl sein Team vor einem erneuten Rückstand und fuhr beim Schuss von Down blitzschnell seine Fanghand aus. Diese Glanzparade beflügelte seine Vorderleute, die doch noch für ein unerwartetes Happy-End sorgten. In Minute 55 zimmerte Verteidiger Tim Bender die Scheibe knallhart an Lange vorbei zum 2:1 ins Netz. Mann des Abends aber war der junge Schwenninger Keeper Marco Wölfl, der von den Fans lautstark gefeiert wurde.