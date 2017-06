Regionalsport Schwarzwald Wild Wings erhalten Lizenz

Grünes Licht für alle 14 DEL-KLubs

Eishockey: Die Schwenninger Wild Wings und alle weiteren 13 DEL-Clubs erhalten die Lizenz für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Das ist das Ergebnis des Lizenzprüfungsverfahrens.

Die DEL startet am 8. September in ihre 24. Saison. Die Hauptrunde endet nach 52 Spieltagen am 4. März 2018. In den Playoffs wird ab dem 7. März bis zu einem möglichen siebten Finalspiel am 26. April der nächste Deutsche Meister ermittelt. Den kompletten Spielplan für die kommende Saison wird die DEL am Montag, 3. Juli, bekannt geben.