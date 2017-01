Eishockey Wild Wings dürfen wieder hoffen

Die Schwenninger gewinnen in der Deutschen Eishockey Liga mit 3:2 in Düsseldorf und sind damit nicht mehr Schlusslicht.

Die Schwenninger Wild Wings sind bereit für das große Wintergame am Samstag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In der Sinsheimer Fußball-Arena werden sie um 17 Uhr die Mannheimer Adler zum Derby treffen. Zuvor haben sie sich durch den 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)-Sieg in Düsseldorf zum einen Selbstvertrauen für dieses Spiel geholt, zum anderen die Hoffnung auf die Teilnahme an den Vor-Playoffs bewahrt. Der Sieg bei den bis dato zehntplatzierten Düsseldorfern war enorm wichtig. Damit beträgt der Abstand zu den Rheinländern nur noch zwei Punkte. Die Hoffnung auf die Playoff-Teilnahme lebt.

Von Beginn war vor 5394 Zuschauern die Brisanz dieser Partie zu spüren. Die Gastgeber wollten keinesfalls gegen das Schlusslicht eine Niederlage kassieren. Und die Wild Wings mussten ihre Serie von vier Niederlagen in Folge unbedingt beenden. Entsprechend nervös begannen beide Teams, im ersten Drittel gab es nur wenige Möglichkeiten. Im zweiten Abschnitt nutzten die Wild Wings eine Überzahl zur Führung. Aus kurzer Distanz schoss Will Acton zum 1:0 (27.) ein. Nur wenige Augenblicke später reagierte Marcel Kurth nach einer unübersichtlichen Situation am schnellsten – 2:0 für die Gäste (30.). Zu Beginn des dritten Drittels wurde es noch besser für die Wild Wings. In der 43. Minute schloss Jake Hansen einen schnellen Konter mit dem dritten Treffer der Gäste ab. Düsseldorf gelang nur noch das 1:3 durch Brandon Yip (48.) und das 2:3 durch Daniel Weiß (53.), mehr aber nicht. Nun gilt die volle Konzentration der Wild Wings dem Wintergame.