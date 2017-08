Regionalsport Schwarzwald Wild Wings beim Bodenseecup: Schwerpunkt liegt auf Spiel mit Scheibe

Ravensburg und Novgorod Schwenningens Gegner

Eishockey: Die Wild Wings starten am Wochenende in die heiße Testspielphase. Beim Bodenseecup in Kreuzlingen treffen die Schwenninger am Freitag (16.30 Uhr) auf Ravensburg Towerstars und am Samstag (16 Uhr) auf Torpedo Nizhny Novgorod.

In beiden Spielen legt SERC-Trainer Pat Cortina den Schwerpunkt auf das Verhalten der Mannschaft, wenn sie den Puck in den eigenen Reihen hat. „Wir wollen immer in Bewegung bleiben und auch bei Scheibenbesitz das Tempo hochhalten“, sagt der Coach. Beim Vorbereitungs-Derby gegen Freiburg (6:1) hatten die Schwenninger Reihen schon gut funktioniert. Dennoch will Cortina die Blöcke neu formieren. „Ich werde die Reihen verändern und neue Kombinationen ausprobieren. Das ist wichtig im Hinblick auf die neue Saison.“ Will Acton wird mit Mirko Höfflin und Marcel Kurth einen Angriff bilden. Istvan Bartalis stürmt mit Stefano Giliati und Markus Poukkula. Andrée Hult bildet mit Uli Maurer und Anthony Rech ein Trio. Marc El-Sayed, Tobias Wörle und Lennart Paulausch/Kai Herpich bilden die deutsche Sturmreihe.

Verteidiger Dominik Bohac wird nach auskurierter Verletzung erstmals im Team der Wild Wings stehen. Der Einsatz von Benedikt Brückner ist dagegen eher unwahrscheinlich, zumal der Abwehrspieler erst zweimal trainieren konnte. Simon Danner (OP am Handgelenk) hat vom Arzt inzwischen grünes Licht erhalten und kann wieder voll mit der Mannschaft trainieren. Ein Einsatz gegen Ravensburg und Novgorod käme aber noch zu früh. Auch Torhüter Nummer zwei, Marco Wölfl, wird nicht mit von der Partie sein. Der 23-Jährige bekam im Training einen Schuss ans Ohr und fällt voraussichtlich zwei Wochen aus. Für ihn rückt Nachwuchs-Schlussmann Nils Velm ins Team.

Die zweite Auflage des Bodenseecups in Kreuzlingen verspricht einiges, denn die beiden Gegner der Wild Wings sind echte Gradmesser. Ravensburg (DEL 2) hat bereits im vergangenen Jahr am Bodenseecup teilgenommen und sich in gemeinsamen Zweitligazeiten heiße Derbys mit Schwenningen geliefert. Mit Torpedo Nizhny Novgorod kommt ein Team aus der KHL, das letzte Saison in der vorderen Hälfte der Tabelle erfolgreich war. Als Heimteam komplettiert der HC Thurgau das Quartett in der Bodensee-Arena.